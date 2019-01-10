Ekrem İmamoğlu, İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da hazır bulunduğu buluşmada, İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, “ Seçimde tüm gücümüzle Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlığı için çalışacağız” dedi.

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sözkonusu Türkiye ve demokrasi olunca güç birliğinin önemine işaret etti.

İki il Başkanının konuşmasından sonra sahneye çıkan İmamoğlu seçim döneminde nasıl bir saha çalışması yapılması gerektiğini ve vatandaşlarla kurulacak ilişkilerin boyutlarını anlatan bir sunum yaptı. Başkanlar toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.