Ekrem İmamoğlu'ndan artan fiyatlara tepki gösteren yurttaşa yanıt

İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçim çalışmaları yürüten CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip kararından vazgeçmesini değerlendirerek, “Her aday tespitinde tartışmalar olur. Herkesi mutlu etmek de mümkün değildir” dedi. İmamoğlu, yurttaşların artan fiyatlara tepkisi üzerine “Fiyatları aşağı çekeceğiz” ifadelerinde bulundu.

İlk olarak Gaziosmanpaşa’daki Yeni Mahalle’de kurulan pazarı gezerek esnafla sohbet ederken yurttaşların artan fiyatlara tepki göstermesi üzerine İmamoğlu, “Fiyatları aşağı çekeceğiz” dedi. Pazarda alışveriş yapan bazı yurttaşlar da “Biz sürekli size oy veriyoruz ama oylarımız çalınıyor. Sandıklara sahip çıkın” dediler. İmamoğlu pazarda karşılaştığı ve ekonomik gerekçelerle okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen ‘Melek’ isimli 14 yaşındaki bir kız çocuğuna da numarasını vererek babası ile konuşacağı sözünü verdi. İmamoğlu Yıldıztabya stadına giderek ‘24 Spor Kulübü’nün kadın futbolcularıyla top oynadı.





