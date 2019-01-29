Grip salgını sürerken kritik uyarı: ''Sakın antibiyotik kullanmayın !''
Grip salgını sürerken kritik uyarı: ''Sakın antibiyotik kullanmayın !''
Ebeveynler dikkat ! İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar
Ebeveynler dikkat ! İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar
180 bin dolarlık tablonun çalındığı an kameralarda
180 bin dolarlık tablonun çalındığı an kameralarda
İşte elektriği ucuza kullanmanın yolu
İşte elektriği ucuza kullanmanın yolu
Müthiş iddia: Kansere çare bulundu
Müthiş iddia: Kansere çare bulundu
Tüketicinin dikkatine ! Döner, köfte ve sucukta yeni dönem
Tüketicinin dikkatine ! Döner, köfte ve sucukta yeni dönem
BM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadı
BM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadı
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 29 Ocak 2019 14:21

Ekrem İmamoğlu'ndan artan fiyatlara tepki gösteren yurttaşa yanıt

İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçim çalışmaları yürüten CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşların artan fiyatlara tepkisi üzerine “Fiyatları aşağı çekeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan artan fiyatlara tepki gösteren yurttaşa yanıt
A+ A-

İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçim çalışmaları yürüten CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip kararından vazgeçmesini değerlendirerek, “Her aday tespitinde tartışmalar olur. Herkesi mutlu etmek de mümkün değildir” dedi. İmamoğlu, yurttaşların artan fiyatlara tepkisi üzerine “Fiyatları aşağı çekeceğiz” ifadelerinde bulundu.

İlk olarak Gaziosmanpaşa’daki Yeni Mahalle’de kurulan pazarı gezerek esnafla sohbet ederken yurttaşların artan fiyatlara tepki göstermesi üzerine İmamoğlu, “Fiyatları aşağı çekeceğiz” dedi. Pazarda alışveriş yapan bazı yurttaşlar da “Biz sürekli size oy veriyoruz ama oylarımız çalınıyor. Sandıklara sahip çıkın” dediler. İmamoğlu pazarda karşılaştığı ve ekonomik gerekçelerle okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen ‘Melek’ isimli 14 yaşındaki bir kız çocuğuna da numarasını vererek babası ile konuşacağı sözünü verdi. İmamoğlu Yıldıztabya stadına giderek ‘24 Spor Kulübü’nün kadın futbolcularıyla top oynadı.

 
 
 

ekrem imamoğlu , istanbul , chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM