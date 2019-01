Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Merkel yanıtı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu,seçilirse ilk icraatının trafik konusunda olacağını belirtti. Sandık güvenliği konusunu çok önemsediğini dile getiren İmamoğlu, "En değer verdiğim şey sandık güvenliğidir. Çok değerli bir merkez kuracağız" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkel beni aradı, Binali Bey'i İstanbul'a aday göstermişiniz dedi. CHP bir ilçe belediye başkanını İstanbul'a aday gösteriyor. Bunların vizyonu bu kadar" sözlerine de "Sayın Merkel beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever" diye yanıt verdi.

Söylediği iddia edilen “Seçilirsem rozeti çıkaracağım” ifadesine de değinen İmamoğlu, "Rozetimi çıkaracağım diye cümle kurmadım. Genel Başkanımızın rozet konusunda bir açıklaması var. O sorulduğunda katıldığımı söyledim. Benim partililiğimi kimse tartışamaz" şeklinde konuştu.





CHP Pendik ilçe başkanlığı evsahipliğinde, Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki bir etkinliğe katılan Ekrem İmamoğlu toplantı öncesi sahne alan horon ekibi ile birlikte horona eşlik etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki adayı Ekrem İmamoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk oldu. Ülkede yönetimsel açıdan bir kargaşa olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan İmamoğlu, "Akşamdan sabaha karar veriliyor. Yaratılan en derin travma bu. Vatandaş ne yapacağını bilemiyor." dedi.

“Beylikdüzü'nde yaşadığım tecrübe İstanbul'a ne kadar hazır olduğumu gösteriyor”

2014'deki yerel seçimlerde kazandığı Beylikdüzü Belediyesi'nde çok iyi işler yaptığını düşündüğünü ifade eden İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde çok iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Hayatı değiştirdik, vatandaşın beklentisi olan hizmetleri en mükemmel şekilde sunmaya çalışan bir ortam yarattık. İddia ediyorum, İstanbul'un en başarılı belediyesiyiz. Beylikdüzü'nde yaşadığım 5 yıllık tecrübe, büyükşehire ne kadar hazır olduğumun ispatıdır" diye konuştu.

“Bize oy verenler Ak Partili de olsa çok büyük memnuniyet duyacak”

"İstanbul'un yol haritası yok, rotası şaşmış. İstanbul, çok büyük bir tehlikeye doğru yol alıyor. Burası dünyanın merkezi olabilecek bir şehir" ifadeleriyle sözlerine devam eden İmamoğlu, şu tespitleri de yaptı:

"Bize oy verenler, AK Partili olsa da çok büyük bir memnuniyet duyacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şu anda paramparça birçok siyasi erk yönetiyor"

“Rozetimi çıkaracağım diye bir cümle kurmadım”

"Türkiye'yi yöneten insanların en önemli sorunu kibirdir" diyen İmamoğlu, söylediği iddia edilen ve çok tartışılan "Seçilirsem rozetimi çıkaracağım" sözüne de açıklık getirdi. İmamoğlu, "Rozetimi çıkaracağım diye cümle kurmadım. Genel Başkanımızın rozet konusunda bir açıklaması var. O sorulduğunda katıldığımı söyledim. Benim partililiğimi kimse tartışamaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu bugün Kadıköy'deydi. Sokakta gençlerle sohbet edip şakalaşan İmamoğlu gençlerin sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

“Erdoğan'dan randevu talebimden Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi var”

Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinin sebebinin geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, ziyaret talebinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olduğunu söyledi.

“Merkel tanısa en çok beni sever”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkel beni aradı, Binali Bey'i İstanbul'a aday göstermişiniz dedi. CHP bir ilçe belediye başkanını İstanbul'a aday gösteriyor. Bunların vizyonu bu kadar" sözlerine de değinen İmamoğlu "Sayın Merkel beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever" dedi.

“Siyasi polemiğe girmem”

Binali Yıldırım'ın adaylığına ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Rakibimi analiz etmem, doğru bir projesi varsa onu analiz ederim. Asla siyasi polemiğe girmem" derken, iktidara yakın medyada "İstanbul Ankara'dan yönetilmez" sözü nedeniyle eleştirilmesine de şu yanıtı verdi:

"Hepimizin bağlı olduğu bir tane anayasa var. Bu ülkeye bağlılığımı da kimse tartışamaz. Kent Anayasası kavramını şartname olarak anlayabilirsiniz. Öyle kavramlar koyalım ki İstanbul'un tek bir ağacı kesilmesin, yeşil alanı imara açılmasın.

İstanbul Ankara'dan yönetilmez sözümden kastım şu: Ankara'daki herhangi bir kurumun İstanbul'a niye hükmü olsun. İstanbul'un sorunlarını İstanbul'un insanları çözsün"

Hem sokaktaki vatandaşla, hem de esnafla tek tek ilgilenen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanması durumunda İstanbullularla olan iletişimi koparmayacağının sözünü verdi.

“Seçmenler sandığa coşa coşa gidecekler”

İmamoğlu, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim günü tavırlarından dolayı bir çok seçmenin sandığa gitmeyeceğini söylemesi hatırlatılınca, iddialı konuştu. İmamoğlu "Seçmenler sandığa coşa coşa gidecekler. Öyle bir kent hayali ortaya koyacağız ki, sandığa koşacaklar" dedi.

“1 yıl ANAP Gençlik Kolları’nda çalıştım ama çok sevmedim”

Gençlik yıllarında ANAP'ta siyaset yapmasına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan İmamoğlu, "21 — 22 yaşında ANAP'a katıldım, 1 yıl Gençlik Kolları'nda çalıştım ancak çok sevmedim ve geri çekildim" dedi.

“İstanbulluyu şu an para da parasızlık da mutlu etmez”

"Şu an İstanbul'un sorunlarının çözülememesinin en önemli sebebi, demokrasi kavramından uzak yönetilmesidir" diyen İmamoğlu "İstanbul'un yüzde 60'a yakını, fırsatını bulsam bu kenti terk ederim diyor. Böyle bir kentin mutsuzluk üretmesini kim kabul edebilir. İstanbulluyu şu an para da parasızlık da mutlu etmez. Bizim hedefimiz az kazananı da mutlu etmek" görüşünü savundu.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Boğazı'nda hizmet veren yolcu vapurlarında

hizmet veren emekçilerle de sohbet etti.

"Sandık güvenliği konusunda çok değerli bir merkez kuracağız"

Seçilirse ilk icraatının trafik konusunda olacağını belirten CHP'li İmamoğlu, 31 Mart'taki seçimlerde sandık güvenliği konusunda çok hassas olacaklarını da kaydetti. İmamoğlu, "En değer verdiğim şey sandık güvenliğidir. Her sandığın başında insanlarımız olacak. Ben bunu sadece bize oy verenler için yapmayacağım. Adil olması için yapacağım. Çok değerli bir merkez kuracağız" dedi.

İmamoğlu, seçimi kaybetmesi halinde ne yapacağına yönelik soruya da "Seçimde kaybetmeyi zihnimize yerleştirmiyoruz ama kaybetmeyi bilmeyen kazanmayı öğrenemez. 1 Nisan sabahı, sadece oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de yönettiği bir İstanbul olacak" yanıtını verdi.