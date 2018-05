El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Gönülden Ele, Elden Size" sergisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç , Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özay Sert ve kursiyerler kesti. Bir sene boyunca ilmek ilmek işlenerek, göz nuruyla yapılan ürünleri teker teker inceleyen Başkan Genç: “Her yıl olduğu gibi çok önemli bir anı birlikte paylaşıyoruz. Emek kadar değerli bir şey yok. Burada sizlerin göz nurunuzla yaptığınız eserler var. Gün geçtikçe ürünlerin daha ileriye gittiğini görüyorum. Kadın emeğinin önemi çok büyük. Sizleri kutluyorum” diye konuştu. 26 branşta yaklaşık 2 bin öğrencinin el emeği eserlerinin bulunduğu sergi 27 Mayıs’a kadar açık kalacak.

ÇOĞUNLUK KADIN

Çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserleri, sanatseverler tarafından oldukça ilgi gördü. Resim, Fotoğrafçılık, Seramik, El Nakışları, Sepet Örücülüğü, Quiling (Kağıt Kıvırma Sanatı), Ahşap Boyama, Çini Boyama, Dekoratif Tablo Yapımı, İğne Oyası, Mefruşat, Hesap İşi, Tel Kırma, Türk İşi, Antep İşi, Maraş İşi, Kurdela Nakışı, Kağıt Rölyef, Hazır Keçe Yapımı, Makrome, Keçe Yapımı, Beş Şiş Dantel, Amigurimi (Tığ İşi Bebek Yapımı), Takı Tasarım, Giyim, Dikiş dallarında eserlerden oluşan sergiyi gezen sanatseverler, ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kursların terapi olduğunu söyleyen Sarıyerlilerden görüşler...

BÖYLE BİR YETENEĞİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

GÜLTEN YARDIMCI: Daha önce el işlerine yatkınlığı olmadığını ve Sarıyer Belediyesi’nin açtığı kurslarla bu yeteneğinin farkına vardığını söyleyen 49 yaşındaki Gülten Yardımcı, Quiling sanatıyla yaptığı Atatürk portresi ile sergiye katıldı. Başladığı günden bugüne kadar bu portreyi yapmayı hayal etiğini belirten Yardımcı, “49 yaşındayım. Üç yıldır Sarıyer Belediyesi’nin açtığı Quiling kursuna devam ediyorum ve başladığım günden beri Atamın portresini yapmak istiyordum. Çünkü o her zaman kalbimde, gönlümde.. Hocamla bunu paylaştım ve altı ay boyunca hummalı bir çalışmaya girdim. Sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Sarıyer Belediyesi’nin kurslarından çok memnunum. İyi ki katıldım diyorum çünkü bu kurs bana çok şey kattı. Her şeyden önce çevrem genişledi, ufkum açıldı, bakış açım değişti. Şu an her şeye daha farklı gözlerle bakıyorum” dedi.

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

TİROK TEZGÜNEY: Huzurevinde yaşadığını ve Sarıyer Belediyesi Kursları sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyleyen 82 yaşındaki Tirok Tezgüney, “Cam mozaik çalışması ile bir tablo yaparak sergiye katıldım. Bu sanat çok meşakkatli bir sanat. Ben 6 – 7 yıldır bu kurslara katılıyorum. 3 yıldır da seramikle uğraşıyorum. Bir dönem rahatsızlandım ama seramikle uğraşmayı bırakmadım. Hocam beni Zekeriyaköy’de bir sergide gördü ve kursuna almaya karar verdi. Şimdi iyi ki de katıldım diyorum. Bana en büyük kazancı sağlığımı kazanmam oldu. Milyarlar verseler belki bu kadar mutlu olamam. Ben huzurevinde kalıyorum. Bu kurslarla sosyalleştim ve çevrem genişledi” dedi.

HAYATINI KAYBEDEN KURSİYERİN ESERLERİ SERGİLENDİ

LALE ÇELİK: Yılsonu sergisinin açılışından yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren kursiyeri Rezan Kiper’in adını yaşatmak isteyen El Sanatları öğretmeni Lale Çelik,”El sanatları öğretmeniyim. 8 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin kurslarında eğitim veriyorum. Maalesef on gün önce bir öğrencimi kaybettim. Çok üzgünüz. Onun anısını yaşatmak için son bitirdiği işleri ailesinden izin alarak bu sergiye getirdik. Çünkü o bu işleri çok seviyordu ve sergiye katılmak için büyük bir heyecan duyuyordu” ifadelerini kullandı.

Sarıyer Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açılan kursları çok yararlı bulduğunu ifade eden Çelik, “Öğrenciler burada çok iyi dostluklar kuruyorlar ve paylaşma adına çok güzel diyaloglar oluşuyor. Daha önce farkında olmadıkları yetenekleriyle çok güzel işler çıkarıyorlar ve bundan çok mutluluk duyuyorlar. Aynı zamanda üretime katkı açısından da çok aktifler. Bende bir eğitimci olarak bundan gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

KENDİMİ GENÇLER GİBİ HİSSEDİYORUM

GÜNSEL ZENGER: Uzun yıllar el sanatları kurslarına devam eden 81 yaşındaki Günsel Zenger mutluluğunu şu sözlerle ifade etti; “40 yıl tekstilcilik yaptım. Maalesef 2001 krizine yenik düştüm ve kendimi evde çok kötü hissettim. Böylece kurslara başladım. Daha önce uzun yıllar kurslara devam etmiştim. 2 yıldır seramik kursuna gidiyorum. Bu kurslar benim hayatıma çok şey kattı. Bir kere sosyalleşiyorsunuz. Şimdi benim bu yaşta kendimden çok genç arkadaşlarım oldu. Kendimi onlar gibi hissediyorum. Yaptığınız işten çok zevk alıyorsunuz. Çamurla uğraşmak bütün elektriğinizi alıyor. Hocamızda bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Hedefim çalışabildiğim kadar çalışmak.”

SANATSAL BAKIŞ AÇISI OLUŞTU

AYŞEN YAPRAK: Sarıyerli kursiyerlere 2 yıldır Seramik Biçimlendirme eğitimi veren Ayşen Yaprak ise, “ Benim kursiyerlerimin birçoğunun hayatı meslek edindirme kursları ile değişti. Kursa mutsuz ve hasta gelip kendilerini çok iyi hissederek geri dönüyorlar. Sosyalleşen, paylaşımı öğrenen birçok kursiyerim var. Hem sanatsal bakış açıları gelişiyor, yaratıcı oluyorlar, birçok eşyayı değerlendirebiliyorlar, hem de sanatsal farkındalıkları oluşuyor” dedi.