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  4. 08 Mayıs 2017 22:44

Emniyet Müdürü'nden kahvede uyuşturucu uyarısı

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, ziyaret ettiği kahvehanedeki vatandaşlara uyuşturucu uyarısı yaptı.

Emniyet Müdürü'nden kahvede uyuşturucu uyarısı
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Nankotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği uygulamaya katılan  Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, ziyaret ettiği kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, "Bu çocukları zehirlemeyin. Biz izin vermeyeceğiz, siz de vermeyin" uyarısında bulundu.

Terör Örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ile bağımlılık yapan maddelerle mücadele için aralıksız düzenlenen operasyon ve uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Narkotik Daire Başkanlığı'nca, 81 vilayette, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, Adana'da 37 ayrı noktada, 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanında, Özel Hareket, Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden polislerin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın merkez Yüreğir İlçesi Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerindeki bölümüne Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da katıldı. Gelincik Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını tutan NTP timlerinin durdurdukları araçlardaki aramaları denetleyen Emniyet Müdürü Osman Ak, yol üzerindeki esnafları da ziyaret etti. Ziyaret ettiği bir kahvehanede, mahallenin güvenlik sorunları hakkında bilgi alan ve etrafını saran çocuklarla şakalaşan Ak, sohbet sırasında mahalle sakinlerine "Bu çocukları zehirlemeyin. Biz izin vermeyeceğiz, siz de vermeyin. Bunlar bizim geleceğimiz" diye uyarıda bulundu.

Tablet üzerinden GBT sorgusunun yapıldığı 2 saatlik uygulamada, 26 kilo esrar, 20 uyuşturucu  ve uyarıcı özelliği olan hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, arananlar listesinde bulunan 20 kişi de yakalandı. 

DHA

kahvehane , emniyet müdürü , uyuşturucu , osman ak