Engel tanımayan gençler askere yollandı

Engel tanımayan gençler kına yakılarak askere uğurlandı

Maltepe Belediyesi ilçedeki engelli gençleri, bir günlüğüne dualarla askere gönderdi. Belediye önünde düzenlenen törende gençlerin ellerine kına yakan, boyunlarına künye ve başlarına kep takan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepemizin bu güzel gençleri askere gidecek, şerefli görevlerini yapacak ve anlı şanlı bir biçimde döneceklerdir” dedi.

Maltepe Belediyesi, Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde, ilçedeki 5 engelli gencin, Tuzla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Okul Komutanlığı’nda askerlik yapmasını sağladı. Bu kapsamda belediye önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç olmak üzere, engelli gençlerin aileleri, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Kılıç’ın engelli gençlerin eline kına sürmesiyle coşku içerisinde başlayan tören, gençlerin boynuna künye ve başlarına kep takılmasıyla devam etti.

HAYIRLI TEZKERELER

Gençlerin eline tek tek kına yakan ve hayırlı tezkereler dileyen Başkan Kılıç, burada yaptığı açıklamada, “Sizleri, kınalı kuzularımızı dualarımızla askere uğurluyoruz. Maltepemizin bu güzel gençleri, personellerimiz olan bu gençler askere gidecek, şerefli görevlerini yapacak ve anlı şanlı bir biçimde döneceklerdir. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu. Daha sonra konvoy eşliğinde, dualar ve “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla uğurlanan gençler, askerliklerini yapacakları Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’na doğru yola çıktı.