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  4. 11 Mayıs 2017 15:16

Engeller dans ve müzik ile aşıldı

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan etkinlik, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Engeller dans ve müzik ile aşıldı
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Her yıl 10-16 mayıs günlerinde kutlanan Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Reşitpaşa Mahallesi’nde eğitim veren Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sunduğu dans ve müzik gösterisi Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı.

 Bir çok özel eğitim kurumundan gelen çocuk ve velileri tarafından ilgiyle seyredilen programa, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı katıldı.Etkinliğin ardından Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkuntarafından okullarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

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