Engelli öğrencilerden sevgi yumağı

Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Uygulama Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bugün, okul bahçesinde düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Çocukların mutluluğuna ortak olan Şükrü Genç, öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Halk oyunları, koro ve çeşitli etkinliklerin sahnelendiği programda öğrencilerin atölye çalışmalarından oluşturulan sergi de yer aldı.

Okulun anahtarı artık Şükrü Genç’te

Okulu daha işlevsel ve modern hale getirmek için çalışmalar başlatan Şükrü Genç’e katkılarından dolayı teşekkür eden okul aile birliği üyeleri, başkana okulun temsili anahtarını hediye etti. Genç, şenlikte yaptığı konuşmada, “Okulun anahtarı artık bizde. İstediğimiz zaman gece gündüz fark etmez gireriz” diye espri yaptı.