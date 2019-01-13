Erdoğan açıkladı ! İşte AK Parti'nin Sakarya adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’na katıldı.



İşte Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

Sadece seçmen kütüklerini sağlan bir şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor.

AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtlarının olmadığını gördük.

1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Sakarya’da ise ilk defa oy kullanacak sayısı 12 binden fazla.

Şayet listelerdeki bu farklılıkları takip edip gereken işlemleri yaparsak milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip olabiliriz.

Buradan bir kez daha talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizi bulup kayıtlarını yaptıracaksınız.

Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. CHP ise laf…

Bugün Karasu’da dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir. İzlemediyse akşam haberlerinde izlesin.

Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı’nın karşısında bir illet bir zillet ittifakı var. 31 Mart’ta gereken dersi vermemiz lazım.

BMC firması tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir yatırımın ilk adımını bugün attı. Temeli attık. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020’de inşallah hizmete girecek.

Savunma sanayimizin önemli şirketlerinden olan bu fabrikamız önemli üretimler gerçekleştirecek.

Birileri her devirde olduğu gibi bugün de ülkemizin önünü kesmek için her yola başvuruyor.

Bu CHP’liler tank fabrikamızla alakalı, burası biliyorsunuz bizler Cumhurbaşkanlığı olarak bakın satış değil özelleştirme değil bu projeyle ilgili işletme devri yaptık. Nereye BMC’ye 25 yıllığına işletmesini oraya verdik.

BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak.

Çalışanlar çıkarılmayacak. Özlük haklarında düşme olmayacak. Ve 2 sene sonra Karasu biter bunların içlerinden oraya gitmek isteyen olursa buyursunlar oraya gitsinler. Çünkü bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil. Üzümü yemek üzümü.

Elimizdeki tankların bakımını da yapalım istiyoruz. 10 bine yakın eleman alınacak oraya.

Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. Allah'ın izniyle uçağımızı da yapacağız.

Birileri savunma sanayimizdeki yatırımcıları başka alanlara yönlendirmek istiyor. Hiç kusura bakmasınlar biz onlarla çok daha farklı yerlere geleceğiz.

Aciliyeti olanlar ve istisnalar dışında, hiçbir ürün veya hizmet yurt dışından alınmayacak. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekti. Gerçi halen bazı kurumların eski hastalıklardan kurtulamadığını görüyoruz. Bunun hesabını da en kısa sürede sorumlularından soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

ADAYLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce

Adapazarı - Mutlu Işıksu

Akyazı - Bilal Soykan

Arifiye - İsmail Karakullukçu

Erenler - Fevzi Kılıç

Ferizli - İsmail Gündoğdu

Geyve - Murat Kaya

Hendek - Ali Kemal Sofu

Karapürçek - Orhan Yıldırım

Karasu - İshak Sarı

Kaynarca - Murat Kefli

Kocaali - Ahmet Acar

Pamukova - Cevat Keser

Sapanca - Özcan Özen

Serdivan - Yusuf Alemdar

Söğütlü - Koray Oktay Özten

Taraklı - İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı adayı)

Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok güçlü olarak en küçük bir fitneye fesada yer vermeyeceğiz. nasıl ki AK Parti adayına oy veriyorsak aynı şekilde cumhur ittifakında MHP adayına oyumuzu vereceğiz. bu ittifakta asla tavize yer yok.