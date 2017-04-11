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  1. 11 Nisan 2017 16:25

Erdoğan için miting konvoyu yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting için geldiği Şanlıurfa'da miting konvoyu yapıldı.

Erdoğan için miting konvoyu yaptılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’daki mitingi için yüzlerce aracın yer aldığı kilometrelerce uzunluğundaki konvoyla bilerce kişi il merkezine hareket etti. Harran ve Birecik, adeta konvoy yarışı ile il merkezine akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum kapsamında Şanlıurfa'daki mitingi için yüzlerce araç miting konvoyuna katıldı. Binlerce kişi il merkezine konvoy halinde gitti.

AK Parti’nin kalesi konumundaki kentler arasında ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa’da olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için kilometrelerce uzunlukta konvoyla Şanlıurfa’ya adeta çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un öncülüğünde bir araya gelen Harran halkı, mitingin saatler öncesinde araçlarıyla yollara koyuldu. Onlarca kilometreyi bulan araç konvoylarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsleyerek adeta gövde gösterisi yapan Harran, “Ak oyların lideri biziz” mesajını verdi.

Başkan Özyavuz, Harran’ın Türkiye genelindeki AK Parti oy oranında ikinci sırada olduğunu belirterek, “Hedefimiz bu yıl birincilik. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği referandum seçimlerinde ilçemiz yüzde 99 evet oyu ile Türkiye rekoru kırdı. Bu liderliği sürdürmek için yoğun bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Türk bayraklarıyla süslü araçlarla korna çalarak düğün havasında miting yolunu tutan Harran halkına öncülük eden başkan Özyavuz, miting alanında Harran halkının Cumhurbaşkanına olan sevgisini en iyi şekilde dile getireceğini ifade etti.



Birecik’te gövde gösterisi

Harran’ın yanı sıra Birecik’te de hareketlilik sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı öncülüğündeki vatandaşlar, AK Parti ilçe binası önünde toplanarak Erdoğan’ı karşılamak için hummalı bir çalışma başlattı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy ve ücretsiz temin edilen araçlarla halk şenlik havasında il merkezinin yolunu tuttu.

Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, Birecik halkının liderine olan sevgisinin alanlara sığmayacağını belirterek, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

İHA

miting , erdoğan , düğün , konvoy