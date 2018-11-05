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  4. 05 Kasım 2018 22:01

Erdoğan ilçe başkanlarıyla böyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüştü.

Erdoğan ilçe başkanlarıyla böyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti. 4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, ilçe başkanları ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İHA

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