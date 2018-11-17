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  4. 17 Kasım 2018 11:12

Erdoğan yerel seçimlerdeki 25 adayını belirledi; Hatipoğlu da listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 25 ilde belediye başkan adaylarını belirlediği bu adaylar arasında Nihat Hatipoğlu gibi dikkat çeken isimlerin de olduğu iddia edildi.

Erdoğan yerel seçimlerdeki 25 adayını belirledi; Hatipoğlu da listede
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 25 ildeki adaylarını belirlediği ve bu illerde temayül yoklaması yapılmayacağı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre kesinleşen adaylar içinde sürpriz isimler de olacak. Üç döneme takılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu göreve veda edecek. AK Parti, Karaosmanoğlu yerine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı aday göstermeyi planlanıyor. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik de değişecek isimler arasında. Çelik’in yerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın aday olabileceği belirtiliyor. Büyükkılıç 1995 yılında Refah Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

Kulislerde AK Parti’nin, muhalefetin elinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüştüğü konuşuluyor. Kocadon’un yakın çevresine CHP’den Muğla belediye başkan adayı olmak istediği fakat CHP’nin kendisini aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağını söylediği belirtiliyor. Kocadon’u İYİ Parti’nin de aday göstermek istediği iddia ediliyor. AK Parti yine muhalefetin elinde olan Marmaris için ise Serdar Yazıcı ismini düşünüyor.

AK Parti’nin kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır’da da Nihat Hatipoğlu’nu aday göstereceği ifade ediliyor.

“Yerelde değişim esas” diyen AK Parti’nin 10 belediye başkanı ile devam edeceği ifade ediliyor. Bu 10 belediyeden beşinin ise Konya, Gaziantep, Antalya, Gümüşhane ve Artvin olduğu belirtiliyor.

Hürriyet

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