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  4. 31 Mart 2019 20:13

Erdoğan'ın sandığından hangi parti çıktı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan hangi partinin en çok oy aldığı belli oldu.

Erdoğan'ın sandığından hangi parti çıktı ?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kayıtlı 332 seçmenin bulunduğu Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166 oy, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı. 

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'a 1, DP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Gökgöz'e 1, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a 4, Komünist Parti adayına ise 1 oy çıktı. 322 seçmenin bulunduğu sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında 277 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı. 

İmamoğlu kendi sandığından ezici çoğunlukla çıktıİmamoğlu kendi sandığından ezici çoğunlukla çıktı

 

DHA

recep tayyip erdoğan
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