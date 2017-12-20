Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu

Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt BelediyeBaşkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.

Esenyurt Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime AK Parti grubu, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olan Ali Murat Alatepe aday gösterirken, CHP grubu ise aday çıkarmadı.

45 üyeli Esenyurt Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 32, CHP'nin ise 13 üyesi bulunuyor. Seçim, saat 15.00'da Esenyurt Belediye Meclisi'nde başladı.

Ali Murat Alatepe kimdir?

Ali Murat Alatepe, 1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Alatepe, evli ve 3 çocuğu var. Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti'de belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediyemeclis Üyesi seçildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütçe ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. 2012 yılından beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığını yapmakla birlikte, 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt - İBB meclis Üyesi seçildi.