Eski hal binası yenileniyor

Eski Hal Binasının yer yer dökülen sıvası yapıldı. Bozulan mermerler yenilendi. Su giderleri tamir edildi. Merdivenler ve zeminde deforme olan yerlerin tadilatı yapıldı. Ayrıca Hal Camisinin abdest alma yerlerinin fayansları ve iç dizaynı yenilendi. Gazilere ve şehit yakınlarına Bandırma Belediyesi’nin verdiği yerin kapı, pencereleri ve boyası yapıldı.

Daha güzel bir Bandırma için çalıştığını ifade eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza; “Bir taraftan Kapalı Pazar Yeri, Güneş Enerji Santrali, Balcı Çamlığı, Kurban Satış Yerleri, Kültür Merkezlerimiz gibi büyük projeleri hayata geçirirken diğer taraftan da kentimizin görünümünü daha da güzelleştirecek çalışmalar yapıyoruz. Yargı yoluyla geri aldığımız caddelerimizi; Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Kaşif Acar Caddemizi yenileyerek Bandırmamıza yakışan bir görünüm kazandırdık. Kaşif Acar Caddemizde bulunan Eski Hal Binamızın tadilatını yaparak yeniliyoruz” dedi.

Eski Hal Binasından Sivil Toplum Örgütlerinin de faydalandığını ifade eden Başkan Mirza; “Bildiğiniz gibi Eski Belediye Binamızın bir katını Sivil Toplum Örgütlerine hiçbir kazanç amacı gözetmeden, çalışmalarını yürütmeleri ve Bandırmamıza daha hizmet verebilmeleri için tahsis etmiştik. Burada yer kalmadığı için bazı sivil toplum örgütlerimize de Eski Hal Binamızda yer vermiştik. Hem sivil toplum örgütlerimiz hem de binamızda bulunan esnaflarımız yenilenen ve güzelleşen yüzüyle binamızda hizmetlerini sürdürecekler. Hep birlikte daha güzel günler için Bandırma Belediyesi olarak tüm sivil toplum örgütlerimizi destekliyoruz” dedi.