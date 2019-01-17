Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden karayollarına yardım eli

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 1420 metre rakımlı Sarıcakaya yolu başta olmak üzere şehrin dört bir yanında civar mahallelerde karla mücadele ediyor. Sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekiplerinin yolu açmakta zorlandığı Sarıcakaya mevkiinde bulunan Hekimdağ geçidini kardan temizledi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hekimdağ mevkiinde bulunan Radyo ve Televizyon vericilerinin binasında mahsur kalan çalışanları da kurtardı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan personel, Büyükşehir Belediyesi’ne yardımları için teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilimizde aralıklarla yağan yoğun kar yağışı sonucu, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Bozdağ Mahallesi başta olmak üzere Hekimdağ, Karadere, Sulukaraağaç ve Bektaşpınar mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı olmadığı zamanlarda bile coğrafi yapıya bağlı olarak esinti ve tipi sonucu yolda sürekli kapanma tehlikesi meydana gelen yolları açık tutmak için iş makinesi ve araçlar bu bölgede hazır bekliyor.