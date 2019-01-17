Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Kira artışında yeni dönem ! Sınırlandırıldı...
Kira artışında yeni dönem ! Sınırlandırıldı...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar ! Artık ağır kusur değil
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar ! Artık ağır kusur değil
Sağlıksız olduğu iddia edilen sular için bakanlıktan açıklama
Sağlıksız olduğu iddia edilen sular için bakanlıktan açıklama
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi!
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi!
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 17 Ocak 2019 16:58

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden karayollarına yardım eli

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 463 kırsal, 76 merkez mahalleleri kapsayan 3845 kilometrelik yol ağında kar ve buz ile mücadele çalışmaları 19 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 53 iş makinası ile devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden karayollarına yardım eli
A+ A-

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 1420 metre rakımlı Sarıcakaya yolu başta olmak üzere şehrin dört bir yanında civar mahallelerde karla mücadele ediyor. Sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekiplerinin yolu açmakta zorlandığı Sarıcakaya mevkiinde bulunan Hekimdağ geçidini kardan temizledi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hekimdağ mevkiinde bulunan Radyo ve Televizyon vericilerinin binasında mahsur kalan çalışanları da kurtardı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan personel, Büyükşehir Belediyesi’ne yardımları için teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilimizde aralıklarla yağan yoğun kar yağışı sonucu, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Bozdağ Mahallesi başta olmak üzere Hekimdağ, Karadere, Sulukaraağaç ve Bektaşpınar mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı olmadığı zamanlarda bile coğrafi yapıya bağlı olarak esinti ve tipi sonucu yolda sürekli kapanma tehlikesi meydana gelen yolları açık tutmak için iş makinesi ve araçlar bu bölgede hazır bekliyor.

eskişehir , eskişehir belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM