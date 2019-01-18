Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden zam yalanlaması

İşte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama:

Başta sosyal medya olmak üzere bazı platformlarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin su fiyatlarına zam yaptığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından su fiyatlarına herhangi bir zam yapılmamıştır. Söz konusu fiyat artışı hükümetin Çevre Temizlik Vergisine getirdiği ek vergiden kaynaklanmaktadır. Söz konusu vergi artışı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi değerli kamuoyunun bilgisine aşağıda yer verildiği şekliyle sunuyoruz.

ESKİ yetkilileri yaptıkları açıklamada “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurulunun 20 Kasım 2018 tarih ve 2/3 sayılı kararı ile 2019 yılında su fiyatlarına herhangi bir artış uygulanmamış olup; 2018 fiyatları aynen geçerlidir. 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3.mükerer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin Madde 3 “Konutlara ait Çevre Temizik Vergisi; su tüketim esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanmıştır” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Böylece 2018 yılına uygulanan 0,32 TL/m3 olan ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi )0,07 TL/m3 artışla 0,39 TL/m3 olarak 2019 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu artış ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından kaynaklanmamakta olup devletin getirdiği ek vergiden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandılar.

Ayrıca Ankara ve İstanbul illerinde yapılan indirimlerin Eskişehir’de de yapılması gerektiği yönündeki talepleri de yanıtlayan ESKİ yetkilileri, Eskişehir’deki su fiyatlarının diğer illere oranla çok daha düşük olduğunu belirttiler. Ankara’da konut abonelerinin su ve atıksu olmak üzere suya toplamda 7.13 TL, İstanbul’da ise 4.53 TL ödediğini belirten yetkililer, Eskişehir’de konut abonelerinin suya sadece 2.75 TL ödediğini ifade ettiler.