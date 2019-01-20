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  4. 20 Ocak 2019 14:15

Eskişehir’de müzik ziyafeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın bu haftaki konser programına viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil solist olarak katıldı. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserin orkestra şefliğini ise Anastasios Symeonıdes yaptı.

Eskişehir’de müzik ziyafeti
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın bu haftaki konukları viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve orkestra şefi Anastasios Symeonıdes oldu. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda düzenlenen konserde G. Lambelet, F. J. Haydn ve R. Schumann’ın eserlerini başarı ile seslendiren Kocamangil ve Senfoni Orkestrası dinleyicilerin büyük beğenisini aldı.

Konsere, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Kış Sempozyumu’na katılmak Türkiye’nin çeşitli illerinden Eskişehir’e gelen göz hekimleri de katıldı. Eskişehir’deki opera salonlarına hayran kalan hekimler, konser sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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