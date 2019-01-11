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  4. 11 Ocak 2019 15:25

Esnaf ve vatandaşlardan Yavaş'a yoğun ilgi

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresinde ziyaretlerde bulundu. Yavaş’a bölge esnafı ve vatandaşlar tam destek sözü verdi.

Esnaf ve vatandaşlardan Yavaş'a yoğun ilgi
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CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ortak adayı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bölge esnaflarından birisinin kendisine ulaşıp ağırlamak istediklerini iletmesi üzerine programını değiştiren Yavaş, Ankara Kalesi surlarının içerisine gelerek ziyaretlerde bulundu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mansur Yavaş’ın “Kale” ziyaretinin duyulmasının ardından kalabalık bir grup  bölgede toplandı. Yavaş, dükkan ziyaretleri sırasında halktan büyük ilgi gördü. Bölgede toplanan vatandaşlar ve “Kale” esnafı Yavaş’a tam destek sözü verdi.

“ESKİ GÜNLERİNDEN DAHA İYİ OLACAK”

Ziyaretinde Ankara Kalesi esnaflarının sorunlarını dinleyen Mansur Yavaş, sorunların çözümü konusunda projeler ürettiklerini belirterek, “İnşallah 1 Nisan’dan itibaren vakit kaybetmeden bu projeleri hayata geçireceğiz. Ankara’nın merkezinde yatan tarih ve kültür mirasının bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bir zamanlar Ankara’nın en önemli değerlerinden olan bu bölgeyi, esnafımızla el ele verip, çevreci ve turizm odaklı bir anlayışla eski günlerinden daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Ulus projesiyle, Hamamönü’yle birleştirerek bölgeye çok turist çekebileceğimizi düşünüyoruz. Ankara’nın kaynaklarını sadece Ankara’ya aktaracağız ve kültür mirasımızı yeniden canlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara Kalesi’ni ziyareti sırasında vatandaşlar ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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