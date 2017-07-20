Eyüp Sultan Mezarlığı bakıma alınıyor

Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki hasar görmüş türbe, hazire ve kabirlerin bakıma alınacağı belirtildi.

Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyüp Sultan Tarihi Merkez Projesi (ESTAM) kapsamında düzenlenen toplantıda, Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki hasar görmüş türbe, hazire ve kabir yerlerinin onarılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, öncelikle hasarlı mezarlıklar tespit edilecek, ardından bakıma alınarak aslına uygun şekilde tamir edilecek.

Toplantıda konuşan Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, mezarlıkların envanterinin çıkarıldığını belirterek, bu kapsamda, mezar taşlarının okutulacağını, çevirilerinin yapılacağını, üzerindeki sembolleri kataloglama çalışması gerçekleştirileceğini kaydetti.

"ÜÇ KATMANLI ÇALIŞMA"

Koçer, "Mezarlık alanlarının bakım programının oluşturulması da önemli. Mevsimine, zamanına göre yapılması gereken bakımlar var. Mezarlığın yabani otlardan arındırılması gerekiyor, kırılma, dökülme gibi hasarlar meydana geliyor. Eser güvenliği ile ilgili de çalışma yapılması lazım. Bakım, onarım ve güvenlik konularında üç katmanlı bir çalışma oluşturmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek de özellikle hasar görmüş mezarların öncelikle tespiti, ardından ilgili kurumla irtibata geçilerek onarım çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtti. Dölek, daha sonra da gerekli çalışmaların başlatılacağını aktardı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Kültürel Miras Koruma Müdürü İhsan İlze, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürü Cumhur Reşit Kuzgun ve İstanbul Türbeler Müdürü Hayrullah Cengiz ve ilgililer katıldı.