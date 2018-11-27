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  4. 27 Kasım 2018 12:27

Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a tepki

Fatih Portakal'ın CHP'nin belediye başkan adayları için kullandığı "ithal aday" ifadesine Fatih Altaylı'dan çok sert bir yanıt geldi.

Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a tepki
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Mart 2019 yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için İlhan Kesici ismi gündeme geldi. Kulislerde Kesici'nin sağ kesimden de oy alabileceği ve bu yüzden Genel Merkez'in adaylığına sıcak baktığı konuşulurken, Kesici ismine Fatih Portakal tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal "Bu kulis haberi umarım gerçek değildir. Doğru olduğunu bir an için düşünelim, yine sağdan oy almak için CHP yönetiminin yine kendini inkar etmesi olur. Ankara’dan sonra İstanbul ağır gelir" ifadelerini kullandı.

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Kesici ismi siyaset kulislerinde tartışma yaratırken, Portakal'ın bu paylaşımına gazeteci, Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"İlhan Kesici ise öyle değil. Kesici yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan, Türkiye’nin CHP fikriyatı ile ilerleyebileceğine inanmış birisi. Mansur Yavaş ithal buğdaysa, Kesici ithal tohumdan üretilmiş ürün. Ama artık CHP’nin yerli malı olmuş birisi. Bu yüzden de Kesici’ye ithal aday demek bana haksızlık gibi geliyor."

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...

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