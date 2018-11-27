Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a tepki

Mart 2019 yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için İlhan Kesici ismi gündeme geldi. Kulislerde Kesici'nin sağ kesimden de oy alabileceği ve bu yüzden Genel Merkez'in adaylığına sıcak baktığı konuşulurken, Kesici ismine Fatih Portakal tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal "Bu kulis haberi umarım gerçek değildir. Doğru olduğunu bir an için düşünelim, yine sağdan oy almak için CHP yönetiminin yine kendini inkar etmesi olur. Ankara’dan sonra İstanbul ağır gelir" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI DESTEK VERDİ

Kesici ismi siyaset kulislerinde tartışma yaratırken, Portakal'ın bu paylaşımına gazeteci, Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"İlhan Kesici ise öyle değil. Kesici yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan, Türkiye’nin CHP fikriyatı ile ilerleyebileceğine inanmış birisi. Mansur Yavaş ithal buğdaysa, Kesici ithal tohumdan üretilmiş ürün. Ama artık CHP’nin yerli malı olmuş birisi. Bu yüzden de Kesici’ye ithal aday demek bana haksızlık gibi geliyor."