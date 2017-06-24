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  4. 24 Haziran 2017 16:12

Ferhat Göçer'le bayram sevinci

Sarıyer Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri programının son gününde Ferhat Göçer’i Sarıyerlilerle buluşturdu. İstinye Tersane Alanı’nı dolduran yüzlerce dinleyici bayram sevincini yaşadı.

Ferhat Göçer'le bayram sevinci
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Sarıyer Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında bir ay boyunca Barış, Huzur ve Hoşgörü alanı İstinye Tersane’de düzenlenen konserlerin son gününde ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Bayramın gelişini hep birlikte kutlayan Sarıyerliler, ünlü sanatçının birbirinden güzel şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

 Sarıyer Sevdalısı Göçer

Sahneye büyük bir coşkuyla çıkan Ferhat Göçer  ilk olarak sevilen şarkısı ‘Yıllarım Gitti’ yi seslendirdi. Birbirinden hareketli ve duygusal parçalarıyla geceye devam eden sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden gençler, konserin keyfini çıkardı.Göçer, konser boyunca Sarıyer’e olan sevgisini dile getirmeyi de ihmal etmedi.

 Gecenin sonunda sahneye gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ramazan Ayı’nın son gününde Sarıyerlilerle bir arada olan Göçer’e teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti. Genç: “Ramazan ayının toplumumuza barış ve adalet getirmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun” dedi. Finalde Başkan Genç, Sanatçı Ferhat Göçer ve Sarıyerliler hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

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