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  4. 13 Aralık 2018 12:23

Fethi Yaşar, YHT kaza yerinde

Ankara'da yaşanan ve 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren kazasında kaza yerine ilk gelen isimlerden biri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar oldu.

Fethi Yaşar, YHT kaza yerinde
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Ankara'dan Konya’ya gitmekte olan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif çarptı ve  raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Olayı öğrenir öğrenmez kaza yerine giden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ile birlikte görüş alışverişinde bulunan Yaşar, “Üzüntümüz büyük” dedi.

Başkan Yaşar, “Sabah 06.30 sıralarında gerçekleşen tren kazasında 7 vatandaşımızı kaybettik. Sayının artmamasını diliyorum. Çok üzgünüz. 46 kişinin de yaralı olduğunu öğrendim. Ölen vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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