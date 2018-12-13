Fethi Yaşar, YHT kaza yerinde

Ankara'dan Konya’ya gitmekte olan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif çarptı ve raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Olayı öğrenir öğrenmez kaza yerine giden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ile birlikte görüş alışverişinde bulunan Yaşar, “Üzüntümüz büyük” dedi.

Başkan Yaşar, “Sabah 06.30 sıralarında gerçekleşen tren kazasında 7 vatandaşımızı kaybettik. Sayının artmamasını diliyorum. Çok üzgünüz. 46 kişinin de yaralı olduğunu öğrendim. Ölen vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.