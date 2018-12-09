Fethi Yaşar yine çok iddialı: Yenimahalle Ankara'nın yükselen değeri

10 yıldır Yenimahalle’yi yöneten “ Efsane başkan “ lakaplı, CHP’li Fethi Yaşar, Haber3.com Genel Yayın Yönetmeni Serhan Işılay’ın sorularını yanıtladı:

10 yıldır Yenimahalle’yi yönetiyorsunuz. Başarılı mısınız ? Kendinizi başarılı görüyorsanız, formülü ne ?

Başarılı olduğumu düşünüyorum. Formül çok basit. Yenimahalle’nin Başkent Ankara’nın gözde ilçelerinden biri haline gelmesinde, belediyenin Yenimahalle halkı ile beraber yönetilmesinin büyük etkisi var.

“Ben yaptım oldu “ anlayışı ile hiç bir işte başarılı olma şansı yok. Kimse, her şeyi bilemez. Birlikte düşünme, birlikte karar alma ve birlikte çalışma azmiyle biz Yenimahalle’yi bugünkü noktaya getirdik.

Ben kendimi bir orkestra şefi, bir ağabey olarak, görüyorum. Yenimahalle halkının fikrini, gönlünü almadan hiçbir işe imza atmadım, atmam da.

Siyasette, “ İthal Aday “ tartışması var. Bu konuda ne diyeceksiniz ?

Kentini tanımayan hiçbir yönetici başarılı olamaz. Ben de çoğu insan gibi, Anadolu’dan Başkent Ankara’ya geldim. Doğduğum toprakları, geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü asla unutmadım elbette. Ancak büyüdüğüm, iş yaptığım, çalıştığım, aile kurduğum Yenimahalle benim ikinci memleketim oldu. Hayatımın 54 yılını Yenimahalle’de geçirdim.

Her sokağını, caddesini avucumun içi gibi bilirim. Sorunlarını, insanlarını, geçmişini bilirim. Hemen hemen her sokağında tanıdığım bir hemşerim vardır. Zaten yıllarca bir yerde oturuyorsanız herkes sizin bir tanışınız, hemşeriniz olur. Yenimahalle’deki başarımızın bir nedeni de bölgemi çok iyi bilmemdendir diye düşünüyorum.

Bu nedenle belediye başkanlığı gibi, milletvekilliği gibi görevlere adaylar belirlenirken de bana göre o bölgede yaşayan, o bölgeyi bilen insanlar tercih edilmelidir. Şehrini tanımayan, insanını bilmeyen, dertlerini, tasalarını, ihtiyaçlarını bilmeyen yönetici asla başarılı olamaz.

Yenimahalle sizin için ne ifade ediyor ?

Yerel yönetimler, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmetinde olan birimlerdir. Bu açıdan yerel yönetimlerin insan hayatındaki fonksiyonu diğer kamu kurumları gibi belirli zaman aralıklarıyla değil her zaman devam etmektedir.

Yerel yönetimler demokrasinin kılcal damarlarıdır. Yenimahalle benimle birlikte büyüdü, gelişti. Eski güzelliklerinin büyük bir kısmı elbette zamana yenik düştü. Ancak Yenimahalle yine de benim evim gibidir. Ankara’nın başka bir ilçesine gittiğimde de kendimi gurbette gibi hissediyorum. Aynı hissi Yenimahalle’de ikamet eden her hemşerimin yaşamasını hedefliyorum.

Ben bu ülkenin kurucu değerleri ile büyümüş biri olarak, Afyon’un bir köyünden gelerek Başkentimizin en güzide ilçelerinden birine belediye başkanı olarak bu millete ve hayatımın büyük bir bölümünü geçirdiğim Yenimahalle’ye gönül borcum olduğunu düşünerek, gündüz – gece demeden çalışıyorum.

Yenimahalle’ye hizmet ederken, istemeden de olsa, ayrımcılık yaptığınız oldu mu ?

Asla ! Yenimahalle’de kimseyi ötekileştirmedik. Biz farklı etnik, dini ve mezhepsel farklılıkları olan bu nedenle de zengin bir kültüre, birikime sahip bir milletiz. Birbirimizi dışlamak, ötekileştirmek bize hiçbir şey kazandırmaz, ayrıştırma bizim birbirimize yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Bu inancımı Yenimahalle’de çalışma prensibi haline getirdim. Kimliğine, rozetine bakmadan hemşerilerimize hizmet etmek, bizim borcumuz.

Etkin ve verimli bir yönetim modeliyle, israftan kaçınarak, kaynaklarımızı isabetli ve adaletli tahsis ederek halka hizmet için kullanmada önemli mesafeler aldığımızı düşünüyorum. Bürokratik hantallığa aldırış etmeden, ama kuralsızlığa da prim vermeden, mesai mefhumuna saplanmadan çalışıyoruz.

Son yıllarda belediyelere yönelik en büyük eleştiri, belediyelerin siyasallaştığı.

Yenimahalle Belediyesi’ne asla siyaset sokmadım, sokmam da.Yenimahalle’de ikamet eden her bir hemşerim büyük bir ailenin parçasıdır. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden kapımızı 24 saat vatandaşlarımıza açık tuttuk. Benim görevim siyaset yapmak değil halka hizmet üretmektir.

Belediyeye siyaseti sokmadık. Biz hizmet etmeye geldik. Bu kararlılığımız Yenimahalle’de hemşerilik bilincinin gelişmesine büyük katkıda bulunduğuna inanıyorum. Ben bölgemde ikamet eden herkesin belediye başkanı olmakla sorumluyum.

Çayyolu bizden alındığında 200.000 hemşerimizden koptuk. Ama kısa zamanda Yenimahalle sınırları içinde ikamet etmek isteyen hemşerilerimizin sayısının 250.00 artması, bölgemizde huzur, düzen, fiziki ve sosyo-kültürel altyapının tercih edildiğini gösterdi ki, bu bana müthiş bir mutluluk ve çalışma azmi verdi.

Belediye’nin karar sürecinde, vatandaşların katkısı oluyor mu ?

Yenimahalle’de ben yok biz var. Ben 52 yıldır aynı ilçede oturan biri olarak Yenimahalle’yi sokak sokak bilirim. Sorunları nelerdir, nerede neye ihtiyaç var hepsini biliyorum. Her projeden önce Yenimahalleli hemşerilerimizle bir araya gelerek görüşlerini, önerilerini dinledik. Ortak kararlar aldık. Yani Yenimahalleli hemşerilerimle ilçemizi birlikte yönetiyoruz.

Zaten halk için çalışan bir yönetimin halka rağmen, halkı dışlayarak başarılı olma şansı sıfır. Ötekileştirerek, dışlayarak, bölerek siyaset yapma anlayışını biz Yenimahalle’de yıktık. Yenimahallemiz, birlikte çalışarak, birlikte üreterek güzelleşti.

Cumhuriyetin temel niteliklerine gönülden inanarak, mensubu olduğumuz halkımızı başımızın tacı ederek çalışıyoruz. Makamlarda değil sokakta, halkımız ile iç içeyiz. Yenimahalle’yi ayrıştırmadan kocaman bir aile haline getirdik.

Bizler Yenimahalle’deki her eve başımız dik giriyoruz, her Yenimahalleli de belediyemize, makamlarımıza kendi evleri gibi giriyorlar. Hangi hemşerimizin bir derdi olsa koşuyoruz, iyi gününde de kötü gününde de hemşerilerimizin yanında oluyor, derdine derman olmaya çalışıyoruz.

Yenimahalle için yeni hayalleriniz var mı ?

Ben Yenimahalle aşığıyım. Yenimahalle benim ikinci memleketim. Buradan uzak olduğum her yer bana gurbet. Ankara’nın başka bir ilçesine de gitsem Yenimahalle sınırlarına girdiğim anda kendimi evime girmiş kadar huzurlu ve güvenli hissediyorum.

Ben Yenimahalle için hep güzel hayaller kuruyor ve gerçekleştirmeye çalışıyorum. Her şey hayal kurarak başlar. Önce hayal edersin sonra da gerçekleştirmek için mücadele eder, emek verirsin, alın teri dökersin. Başarı da böyle gelir.

Yeni dönem için, çok güzel projelerimiz var. Bunları çok yakında, halkımızla paylaşacağız. Yenimahalle, Ankara’nın yükselen değeri olacak.

Bana destek olan, teveccüh gösteren tüm Yenimahalle’li hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim.