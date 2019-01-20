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  4. 20 Ocak 2019 18:39

Fethi Yaşar’dan Macun’a Cami ve Kültür Merkezi sözü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Macun Mahallesi’nde bulunan Macun Toki Blokları sakinleriyle bir araya geldi.

Fethi Yaşar’dan Macun’a Cami ve Kültür Merkezi sözü
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Site yönetim binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yaşar, Macunluların sıkıntılarını dinledi.

Macunlulara çifte müjde

Yasalar çevresinde yapabileceklerini kendisine verilen yetkiler doğrultusunda gerçekleştireceğini belirten Yaşar, sorunların çözülmesi için ilgili bürokratlarına talimatlar verdi.

Aynı zamanda Macunlulara 2 müjde veren Fethi Yaşar, planları arasında Macun’a bir kültür merkezi ve bir de cami olduğunu söyledi.

“Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz”

Alkışlar eşliğinde konuşmasına devam eden Başkan Yaşar, “ Sizin sorunlarınızı sizden daha iyi biliyorum. Yenimahalle’yi karış karış dolaşıyorum nerde ne eksik yerinde inceliyorum. Benim görevim sizlere hizmet etmek. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak. Mahallelerimizin hiçbirinin ötekisinden farkı yok. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz” dedi.

Yaşar’ın çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiren mahalleliler ise, 2009’un Yenimahalle’si ile 2019’un Yenimahalle’sinin çok farklı olduğunu ve örnek projeleriyle Yenimahalle’yi Türkiye’ye tanıtan Başkan Yaşar’ı seçimde destekledikleri belirttiler.

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