FSM ve Baltalimanı'nda imar toplantılarına yoğun katılım

Sarıyer’de tüm çalışmalarını bir plana, katılımcılığa ve paylaşımcılığa dayandıran Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve teknik ekibi ilçede yaşam alanlarını ziyaret ederek, vatandaşları imar barışı konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. ‘Sarıyer’i birlikte yöneteceğiz’ anlayışıyla yola çıkan Başkan Genç ve ekibi ‘imar barışı’ toplantılarına afet yasası kapsamında ‘Riskli alan!’ ilan edilen Baltalimanı ve FMS mahallesi sakinleri ile dün akşam devam etti. Mahalle muhtarları, dernek ve STK temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaşın katıldığı toplantılarda ‘İmar barışı’ hakkında halkı bilgilendiren teknik ekip merak edilen soruları yanıtladı. Programda, ‘İmar Barışı’nın başvuru aşamasında neler yapılması gerektiği, kanunun kapsamı ve eksiklikleri gibi konular masaya yatırıldı. Yasa hakkında vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Genç, “Yapı kayıt belgesi almak siz tapu hakkı kazandırmıyor” dedi.

RİSKLİ ALAN İLAN ETMEK SARIYER’İN SORUNUNU ÇÖZMEZ

“Sarıyer’de riskli alan ilan ederek problemi çözemezsiniz” diyen Başkan Genç, “Çünkü insanlar yaşadıkları bölgeyi çok iyi biliyorlar. Problemi çözmek istiyorsak yapmamız gereken tek şey var o da bu bölgelerde yaşayan halkı çözüme dahil etmek ve onlara sormadan adım atmamak lazım. Konunun uzmanlarıyla ıslah imar planı hazırlandı. 2003 döneminde yapılan planlar yanlış bunun yerinde doğrusunuz yerinde bizzat ölçümler yapılarak bu planların yapılması gerekir dedik ve ıslah imar planlarını da ona göre tasarladık. Bu belgeyi almak size tapu hakkı sağlamıyor. Sadece size değil hiçbir mahalleye sağlamıyor. Yasada tapu sözü geçmiyor” ifadelerini kullandı.