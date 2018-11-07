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  4. 07 Kasım 2018 18:02

Gaziantep Valisi Sıraya girip yemek yedi

Gaziantep'te görevine yeni başlayan Vali Davut Gül, öğle yemeğini personellerle yedi.

Gaziantep Valisi Sıraya girip yemek yedi
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Gaziantep'te görevine dün başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti, sıraya girerek aldığı yemeğini, personeller ile bir arada yedi.

Son kararname ile Sivas'tan Gaziantep'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti. Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.

Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; "Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep’te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız" notuyla paylaştı.

DHA

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