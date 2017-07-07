Geleceğin şampiyonları Sarıyer'de yetişiyor

Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler için faaliyete soktuğu ‘Yaz Spor Okulları’ eğitimine tüm hızıyla devam ediyor. 14 Haziran’da görkemli bir törenle kapılarını Sarıyerlilere açan spor okulları bu yıl 3 bin 310 öğrenciye eğitim veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları ile aynı zamanda teknolojinin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve yok edilmesi de amaçlanıyor.

Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilerek gelecekte profesyonel sporcu olabilme fırsatı yakalıyor. Belediye bünyesinde yetiştirilen çocuklar özellikle tekvando, karate ve judo da katıldıkları turnuvalardan tıpkı 2016’da Rio Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil eden Büşra Katipoğlu gibi derece elde ederek dönüyor.

10 branşta uzman eğitmenler

Binlerce Sarıyerli çocuğu sporla buluşturan Yaz Spor Okulları’nda futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, yüzme, judo, tekvando, karate, atletizm ve cimnastik olmak üzere 10 branşta eğitim veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerle tatilin tadını çıkaran çocuklar aynı zamanda seçtikleri dalda kendilerini geliştiriyor.