Geleneksel iftar İstinye'de başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından her Ramazan Ayı’nda mahallelerde kurulan iftar sofrası geleneği, İstinye Tersane Alanı’nda düzenlenen iftar yemeği ile başladı. Bereket ayı olan Ramazan’da hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, iftardan sonra Hacivat, Karagöz ve animasyon ekibiyle eğlencenin tadını çıkardı. Bir arada oruç açmak ve hep birlikte Ramazan bereketini paylaşmak için ‘Sevgi, Barış, Huzur ve Hoşgörü Alanı’ olarak bilinene İstinye Tersane Alanı’ndaki iftar sofrasına akın eden Sarıyerliler, tasavvuf üstatlarının eşsiz müzikleriyle oruçlarını açarken sahneye çıkan semazenin gösterisiyle güzel bir akşam geçirdi.

Bize ‘Barış’ getirsin

İftar programında kısa bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ne yaparsanız yapın sevgi temelinde yapın dediği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizin dualarınız bize yalnız 1 ay değil her zaman lazım. Hiçbir insanı birbirinden ayırmadan insan vasfında bakmanız lazım. Dualarınızda bu vatanı bize emanet edenleri unutmayın. Ailesinden uzakta bu vatanı bekleyenleri unutmayın. Bu Ramazan Ayı bereket ayı olsun. En fazla ihtiyacımız olan barışı bize getirsin.” Başkan Genç konuşmasının ardından tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.