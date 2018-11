Genç iş adamı Bülent Akköse CHP'den adaylık başvurusu yaptı

CHP Tuzla’dan belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan Bülent Akköse kampanyasını “Bu Sefer #tuzlagelecek” sloganıyla yürütüyor. Bölgenin sorunlarını “tuzla iktidara hazırlık” adıyla kitapçık haline getiren Akköse seçilmesi halinde ulaşımdan eğitime, sağlığa, çevre ve kent yaşamına kadar 65 projeyi hayata geçireceğini söylüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar'ın haberine göre 1985 yılında Tuzla’da doğup büyüyen ve bölgede birçok sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu ve derneğe üye olan Bülent Akköse genç bir iş insanı. Çocukluğunda top oynadıkları sahaların ve oturdukları çay bahçelerinin yıkılmasıyla siyasete girmeye karar veren Akköse, 2003 yılında siyaset bilimi eğitimi alarak bir şeyleri değiştirmeyi amaçladığını söylüyor. Çalışmaya başladığı günden bu yana her kesim ve görüşten insanlara dokunmaya çalıştığını anlatan Akköse, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, ay-yıldızlı bayrağımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ortak paydamız olduktan sonra geri kalan her türlü farklı düşünce ve davranış biçimi bizim ülkemizin zenginlikleri. Bu zamana kadar Türkiye’de 69, dünyada ise 41 şehir gezdim. Her gittiğim kentte belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledim. Hedefim etkin sosyal sorumluluk projeleriyle halka dokunmak, sosyal ve kültürel olarak daha yaşanabilir ve mutlu bir Tuzla oluşturmak” dedi.

7 aydır Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’nden 4 öğretim görevlisi ile çalışma yürüttüğünü ve Tuzla’da 6 ana başlıkta 28 sorun tespit ettiklerini anlatan Akköse, “Tuzla’da 25 yıldır süren yalana ve talana dur demek için, dünyadaki sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini Tuzla halkı ile buluşturmak için belediye başkanı aday adayı oldum. Ulaşım, şehir planlaması, eğitim, sağlık, çevre, kent yaşamı ve sosyo-ekonomik konularda gerekli fizibilite çalışmalarını yaparak 65 çözüm önerisi içeren proje geliştirdik. Partimizin uygun görmesi ve kazanmamız halinde Tuzla’yı merkezine insanı alan, bütün canlılara saygılı ve çevreye duyarlı bir anlayış ile yöneteceğiz. Hedefim Tuzla’yı denizciliğin, sporun, eğitimin, balıkçılığın, dinlenme ve rekreasyonun başkenti yapmaktır” diye konuştu.

8 yıldır CHP üyesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Sanayi Odası Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Şubesi’nde staj yapıp birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu, konferans, organizasyon ve sertifika programına katılım sağladı. Akköse, 2010 yılından bu yana CHP üyesi ve Tuzla’da sırasıyla delege, Yönetim Kurulu üyesi ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen 54 kurumun bir araya gelmesiyle oluşan Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu Koordinatörlüğü’nü yürüten

Akköse, TEMA Vakfı Tuzla Temsilciliği Yönetim Kurulu ve Milli Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Akköse evli ve bir çocuk babası.

Beş vizyon projesi hazır

Tuzla’nın çözüm bekleyen en önemli sorunları için 5 adet vizyon proje hazırladıklarını belirten Bülent Akköse şunları söyledi:

1. Hafif tramvay projesi: Tuzla’nın kuzeyi ile güneyini birleştirerek mahalleler arası ulaşım sorununu çağdaş ve kalıcı şekilde çözecektir.

2. Bacalara sensör takılması: Arıtma tesislerinin bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin sağlanması ile Tuzla’daki koku problemi tamamen çözülecektir.

3. Yurt ve kreş projeleri: Çok sayıda üniversitenin bulunduğu ilçemizde öğrenci yurtları yapılarak barınma sorunlarının çözümü yanında çalışan anneler için kreşler açılacak.

4. Ekrem Bey Adası Sosyal Tesisleri Projesi: Tuzlalıların tekne ile ulaşıp denizin ortasında keyifli vakit geçirebilecekleri kapalı ve açık alanların olduğu sosyal tesisler olarak hizmete verecek.

5. Tuzla Kamil Abdüş Balık Çiftliği: Balık kültürü yaygınlaştırılarak Tuzla’yı balıkçılığın başkenti yapılacak ve ekonomisi ile ilçeye katkı sunacak. Marmara Denizi’nde yok olmaya yüz tutan balıkların üretilip denize salınması ile ekosistemin gelişimine katkı sunulacak.