Gençler ihtiyaç sahiplerine sevgi eli uzatıyor

Hasta, yaşlı ve engelliler ile birebir vakit geçiren gençler, kitap okuma özlemi çeken vatandaşlara kitapları seslendirerek, onların vakitlerini verimli şekilde geçirmesine destek oluyor. 2016 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek tansiyon ve ateş ölçümü, saç kesimi ve bakımı, tırnak ve cilt bakımı, banyo hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Projeye dâhil olan Gençlik Merkezi gönülleri ise bu hizmetten yararlanan vatandaşların evlerine misafir olarak, belirli aralıklarla onlara kitap okuyor. Gençlerin sesinden kitapları dinleyen vatandaşlar, Sevgi Eli Projesi ile yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi’nin şimdi de gençler vasıtasıyla kendilerini kitaplarla buluşturmasından mutluluk duyduklarını ifade ettiler.