Girişimcilik eğitimi ile kendi işlerini kuracaklar

Maltepe Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb) işbirliğiyle düzenlenen, “Girişimcilik Eğitimi”ne katılan 50 kursiyere, sertifikaları dağıtıldı. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcısı Canan Döner, Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürü Erkan Duyar, mültecilerle ilgili bir proje kapsamında ilçede bulunan Avusturya Viyana Belediyesi eğitim görevlileri Jean-Marie Thill, Thomas Fritz ve Dilek Taşdemir, Almanya Ulm Belediyesi Eğitim Görevlisi Dagmar Engels ve Münih Belediyesi Eğitim Görevlisi Hedwig Fuss, CHP Avusturya Birlikleri Başkanı Filiz Kaynak ve kursiyerler katıldı.

“İŞ KURMANIZA YARDIMCI OLUYORUZ”

Katılımcılara tek tek sertifikalarını dağıtan Ali Kılıç, “Tüm hizmetlerimiz, Maltepelilerin rahat bir geleceğe kavuşması için. Sizlere bu eğitimleri vererek, işinizi kurmanıza bir nebze de olsa yardımcı oluyoruz. Hayırlı olsun. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Kadınlara yönelik sürdürdüğümüz pozitif ayrımcılık devam edecek” diye konuştu.

Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılan ve 3 gün boyunca süren 32 saatlik eğitim programına katılarak sertifikalarını alanlar, KOSGEB’e başvurduklarında 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek.

