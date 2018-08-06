Girişimcilik eğitimi iş sahibi yapıyor

Maltepe Belediyesi’nin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Aralık 2016’da imzaladığı girişimcilik destek programı eğitimiyle, işsiz vatandaşların, kadınların, gençlerin kendi işlerini kurmalarına destek olunuyor. Son 2 yılda ücretsiz eğitimlere katılan 60 kişi, kendi işletmesini açtı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü’nün, KOSGEB’le ortaklaşa düzenlediği ücretsiz girişimcilik eğitimleri, hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın ilk altı ayında 90 kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini kaydeden KOSGEB Girişimcilik Eğitmeni Yasemin Budak, girişimcilik eğitiminin Aralık 2016’da başladığını belirterek, “Bu tarihten itibaren 240 öğrenciye eğitim verildi. 60 kişi Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un farklı ilçelerinde ve farklı illerde işletmesini açtı” dedi.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLENİYOR

İşsizlik oranının azaltılmasını ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan devlet destekli eğitimlerin, oldukça verimli geçtiğini ifade eden Budak, “Eğitimlerimiz ekonomiye katkı sunuyor, istihdam sağlıyor. Öğrencilerimiz, kendilerinin de bir şeyler yapabildiklerinin inancıyla daha azimli çalışıyor. İnanılmaz projeler, araştırma geliştirme projeleri üreten öğrencilerim de oluyor. Eğitim sonunda iş yerini açanlar inanılmaz mutlu. Eğitim boyunca kişi bir iş fikrine bağlı oluyor. Eğitim sürecindeki uygulamalardan sonra bambaşka bir sektöre yönelebiliyor” diye konuştu.

32 SAATLİK EĞİTİM

Kişisel gelişim ağırlıklı eğitimlerde KOSGEB süreçleri, devlet desteklerinin neler olduğu, iş planlaması oluşturmayı anlatan atölye çalışmaları yer alıyor. Girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimi aldıktan sonra yaşayacağı süreçler hakkında bilgilendirme yapılarak süreç takip ediliyor. Derslerde girişimci kimdir, özellikleri nelerdir, pazarlama politikaları nelerdir sorularına yanıtlar veriliyor. Girişimcilerin swot analiziyle güçlü, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri tanımasına yardımcı olunuyor. Protokol doğrultusunda 32 saat verilen derslere, kendi işini kurmak isteyen 18 yaşından büyük tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabiliyor. Üst yaş olarak bir sınırlama getirilmiyor. Gençler ve AR-GE projesi olanlar öncelikle tercih ediliyor. Eğitim programına katılarak, sertifikalarını alanlara KOSGEB’e başvurduklarında 50 bin TL geri ödemesiz hibe, 100 bin TL teminat mektubu karşılığında sıfır faizli destek veriliyor. Var olan işletmeler ve girişimcilerinde başvuracağı genel destekleri bulunuyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, kosgeb.gov.tr sitesinden e-devlet şifresiyle başvuru formunu doldurabilir. Kurum tarafından uygun bulunuyorsa, iş planına davet ediliyor. Eğitimi tamamladıktan sonra sertifikasını almaya hak kazanıyor.