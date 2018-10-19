Glutensiz aşure farkındalık yarattı

Maltepe Belediyesi, çölyak hastalarının ve gluten duyarlılığı olan vatandaşların da aşure yiyebilmesi için Çölyak Federasyonu ile birlikte, glutensiz aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilk aşamasında, Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda çölyaklı annelerin de katılımıyla glutensiz aşure atölyesi düzenlendi. Aşure yapımının tüm aşamalarına katılarak öğrenen annelere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına, Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, meclis üyesi Tülay Düztaş, Maltepe Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal, Çölyak Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Sıcak kazanlarla Maltepe Meydanı’na getirilen glütensiz aşure dağıtımına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde ikram edilen aşure dağıtımını başkan yardımcısı Gültekin Karataş ve Çölyak Federasyonu yönetim kurulu üyeleri yaptı. Etkinlikte konuşan başkan yardımcısı Gültekin Karataş, “Sosyal sorumluluk projelerine önem veren belediye başkanımız Ali Kılıç ve ekibi olarak Maltepe’de glutensiz hayatın sürdürülebilirliği noktasında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Çölyak Federasyonu ile üç yıldır glutensiz hayat adına güzel işlerde bir araya geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Çölyak dostu Maltepe Belediyesi olarak, bugün bizlerle bir araya gelen siz sevgili Maltepelilere de duyarlılığınızdan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLSUN”

Maltepeli vatandaşlarla bir araya gelen federasyon üyeleri de yaptıkları konuşmalarda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve ekibine teşekkür ederek, “Umarız Çölyak dostu Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu güzel etkinlik diğer yerel yönetimlere de örnek olur” dedi.

Maltepe Belediyesi meclis üyesi Tülay Düztaş konuşmasında çölyak hastalığı ve gluten hakkında kısa bir bilgi vererek, “Kendim de yedi yıldır çölyak hastasıyım. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli, bu anlamda belediye başkanımız Ali Kılıç’a ve belediyemize teşekkür ediyorum. Çölyak Federasyonu ile üç yıldır çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Muharrem ayında hava muhalefetinden dolayı aşuremizin dağıtımını ertelemek zorunda kaldık ama ne mutlu bugün burada güzel bir kalabalıkla birlikteyiz” diye konuştu.

Van, Trabzon, Kayseri illerinin Çölyak Federasyonu yönetim üyelerine ev sahipliği yapan Maltepe Meydanı'nda düzenlenen glütensiz aşure ikramı kapsamında buğday yerine pirinç kullanıldı.