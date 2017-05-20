Gökçek kararını verdi, aday olacak mı ?

Gökçek, Ankara’ya özel parklar ve yeni oyun gruplarının geldiğini belirtirken, tüm vatandaşları ücretsiz Ankara gezilerine katılmaya davet etti. Gökçek, "Hitit Heykeli’nin Ankara’nın simgesi olmasıyla ne alakası var. Verecek miyiz, vermeyecek miyiz belli değil. Çorumlular dava da açıyorlarmış. Kazanırlarsa mecburen veririz. Aylin Nazlıaka’ya Hitit Heykeli’nin minyatürünü göndereceğim. Ankapark’ın yüzde 83’ü bitti" dedi.

Melih Gökçek, 16 radyonun ortak yayınında dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Gökçek, bir süredir ortaya atılan, "Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi. Başkentlilerin What’sApp uygulamasından gönderdiği tüm sorulara cevap veren Başkan Gökçek, ilk olarak, hakkında son zamanlarda sık sık ortaya atılan, Büyükşehir’e kayyum atandı, tutuklandı, görevden alındıö gibi iddiaların sorulması üzerine, Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Özellikle de bizden son derece rahatsız olanlar var. Bilhassa FETO’cular. Bunlar insanlarda tereddüt meydana getirmek, sosyal medyada ’acaba mı’ dedirtmekten keyif alıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlarö cevabını verdi.

Ortaya atılan bu iddialara ilişkin, ’Aslı yok astarı yok. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz, milletin kafası bulansın, gerisi önemli değil’ değerlendirmesinde bulunan Başkan Gökçek, "Tabii bunları söylerken, bizim yakınımızda dolaşıp, bizi sevmeyenler de var. Onlar da bu işlere balıklama atlıyorlar. Bu tarz iftiralar, her dönemde, her seçimde, her yerde oluyor" dedi. Bu iftiraları atanlar arasında CHP’lilerin de bulunduğunu kaydeden Başkan Gökçek, 2 yerel seçim öncesinde de benzer iftiralarla kendisini karalamaya çalışan CHP’lilerin, bu iddialarını ispatlayamadıklarının altını çizdi.

Ankara’da tek tek seçilen 450 kişinin, referandum öncesinde 601 bin konutu ziyaret ettiğini, kendisinin 23 miting yaptığını anlatan Gökçek, geçmiş yerel seçim sonuçlarını da tek tek sıralayarak, "Başarılı olduğumuz halde, bu eleştiriler CHP’liler, inşallah seçimlerde görürüz boyunuzun ölçüsünü" dedi.

ANKARA’NIN BİRİNCİLİKLERİ

Ankara’nın, kendi belediye başkanlığından önce, yani 23 yıl önce büyük mega bir köy olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, ancak şimdi gelen şehre ziyaretçilerin, Başkent’in inanılmaz bir şekilde değiştiğini söylediklerini belirterek, Biz Ankara’yı değiştirdik, Ankara eski Ankara değil Ben kendi şehrimi çok seviyorum, modern olduğuna inanıyorum. Hizmetlerinin çok kaliteli olduğuna inanıyorum" dedi. Başkan Gökçek, Başkent’in birinciliklerini, Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünü yapan, en fazla sosyal ve kültürel projeyi aynı anda yürüten, trafiği 5 milyonluk kentler içinde en rahat olan ve en fazla rekreasyon alanına sahip olan kent" olarak sıraladı.

ANKARA’YA YENİ OYUN GRUPLARI GELİYOR

Başkent’teki yeşillendirme faaliyetlerinden de söz eden Başkan Gökçek, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2 metrekareden 19,8 metrekareye çıkarıldığının altını çizerek, son 3 yıl içinde 41 milyon çiçek, 29 milyon çalı grubu, 435 bin ağaç dikildiğini, 37 bin 670 kent mobilyası yerleştirildiğini ve 255 okul cami ve kamu kuruluşunun çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi. Gökçek, Büyükşehir Belediyesi olarak, yine son 3 yılda 67 park yapıldığını, 5 bin 755 oyun grupları eklendiğini kaydeden Başkan Gökçek, Bu sene yeni oyun grupları yaptırıyorum. Kimsede olmayan, özel parklar olacak. Çünkü insanlar yeniliği gördüğü zaman daha mutlu oluyor. Yeni oyuncak gruplarıyla hayatları değişecek çocuklarımızınö müjdesini verdi.

Ankara'nın simgesi taşınıyor

"HİTİT HEYKELİNİN HİÇBİR TARİHİ ÖZELLİĞİ YOK"

Hitit Heykeli’nin Çorum’a taşınma söylemlerine ilişkin olarak da Bu tarihi bir eser değil. Hiçbir tarihi özelliği yok. 1977’de yapılmış bir heykel. Tarihi özelliği olmadığı için rahatlıkla verilir. Hitit Heykeli’nin, Ankara’nın simgesi olmasıyla ne alakası var? Şu kadarını söyleyeyim; Verecek miyiz, vermeyecek miyiz öyle bir şey yok. Onlar dava da açıyorlarmış, bir bakarsın kazanırlar, mecburen tık diye veririz. Dava ayrı bir konu. Nazlıaka boşu boşuna hayıflanmasın, kendisine küçüğünden yaptırır ben gönderirim bir tane. Ben bir tane göndereyim, masasının üzerine koysunö diye konuştu.



ANKAPARK’ın coşkulu bir açılış yapılabilmesi için uzmanların da tavsiyesiyle bu yıl Ağustos-Eylül ayında bitirilmesinin planlanmasına karşın 2018 yılı Nisan ayında açılışının yapılacağını da kaydeden Başkan Gökçek, buranın yüzde 83 dolaylarında bitirilme oranına ulaştığını söyledi.

Başkan Gökçek, özel toplu taşım araçlarında (ÖTA) kullanılmaya başlayan ’Ankarakart’ın özel halk otobüslerinde de kullanılması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Gökçek, Eryaman’da 22 bin kişilik stadın yapımının sürdüğünü kaydederek, 19 Mayıs Stadı’nın da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkılarak, yerine 40 bin kişilik bir stat yapılacağını söyledi.