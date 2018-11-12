Gökmen Ulu: ''Dikili Demokrasi Merkezi'ni kuracağım''

Hayata geçireceği birçok projeyle Dikili'yi model kent haline getireceği iddiasını ortaya koyan Ulu, Dikili Demokrasi Merkezi kuracağını açıkladı. Ulu, "Katılımcı demokrasinin kalbi burada atacak. Dikili Demokrasi Merkezi'nde hayallerimizi birleştireceğiz" dedi.

"İDEALLERİM HALKIMIZIN TEVECCÜHÜ İLE BİRLEŞTİ"

CHP Dikili Belediye Başkan A. Adayı Gökmen Ulu, Halk TV'de yayınlanan Siyaset Rüzgarı programında Elif Soysal'ın sorularını yanıtladı. "Niçin ve nasıl aday adayı olduğu" sorusuna Ulu şu cevabı verdi : "Aydın toplum yapısına sahip Dikili'de yaklaşık dört yıldan beri belediye başkanlığı vazifesini üstlenmem için yurttaşlarımızın güçlü çağrısı oluştu. Sokakta iki dakikalık mesafeyi bir saatte yürüyebiliyorum. Bu ilgi ve destekten onur, mutluluk ve heyecan duyuyorum. İzmir'in yanısıra, Türkiye'nin pek çok yerinde yaşayan vatandaşlarımızın da Dikili ile bağı vardır. Zira yaz tatillerinin gözde merkezlerindendir Dikili. Bu bağlamda yurt genelinden de teşvik ve destek görüyorum. Halkımızın güçlü teveccühü ideallerimle birleşince kolları sıvadım. Bugüne kadar toplumun bilgi edinme hakkına hizmet ettim, şimdi ise halkımıza icraatlarımla hizmet etmek istiyorum."

"GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA BAŞVURUMU YAPTIM"

Yıllardır süregelen adalet, cumhuriyet ve demokrasi mücadelesi esnasında başta partilileri olmak üzere demokratlarla bir yoldaşlık hukuku içinde olduğunu belirten Ulu, CHP'de herkese eşit yakınlıkta olduğunu belirtti. Ulu, "Cumhuriyet Halk Partimizin sayın genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm, değerli görüşlerine başvurduktan sonra aday adaylığı başvurumu yaptım. CHP'nin yetkili kurullarıyla istişarelerimi ve geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

NASIL BİR BAŞKAN OLACAK ?



CHP tabanının tamamının yanısıra toplumun bütün kesimlerinden destek gördüğünü vurgulayan Ulu, oy oranı hedefinin yüzde 70'in altına düşmeyeceğini söyledi. Ulu Dikili halkının tamamının oylarına talip olduğunu söyledi. Ulu, "Nasıl bir belediye başkanı olacağı" sorusunu şöyle cevapladı : "Toplumun bütün renkleriyle elele tutuşan, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, eşitlikçi ve demokrat bir başkan. Hiç kimseye mobbing, baskı ve haksızlık yapmayacak adaletli başkan. Dinamizmiyle belediye ve kentte sinerji oluşturacak genç ve çalışkan bir başkan. Halka en ince ayrıntıya kadar hesap verecek, şeffaf belediyeciliği esas alacak, temiz ve dürüst bir başkan. Kibir ve egoizmden tamamen arınmış mütevazı bir başkan. Üreten ve üreticiyi destekleyen emekçi bir başkan. Doğayı ve tüm canlıları koruyan, her koşulda yaşam hakkını savunan çevreci bir başkan. Takım ruhuna inanan, her alanda uzmanlarla çalışacak, bilimi rehber edinen bir başkan. Ortak akla ve katılımcı demokrasi anlayışına dayalı yönetim şeklini esas alan, Dikili'nin bağrından çıkan, vatandaşı dinleyen, halkçı başkan. Sosyal demokrat ve Atatürkçü başkan."

DİKİLİ DEMOKRASİ MERKEZİ

Ortak akla ve katılımcı demokrasiye dayalı yönetim şeklini esas alan Gökmen Ulu, bu kapsamda gerçekleştirmeyi düşündüğü uygulamayı somut olarak nasıl hayata geçireceğini şöyle açıkladı: "Ben tek adam yönetimini değil, çoğulcu demokrasiyi benimsiyorum. Bunun için yerel dinamikleri harekete geçireceğim. İlçemizi tüm paydaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Kent konseyini yeniden canlandıracağım. Yasamıza göre kent konseyi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi için vardır. Var olmalıdır. Ancak ben bunun ötesine geçeceğim, kent konseyini yeniden oluşturmakla yetinmeyerek, daha da geliştireceğim. Yine yasalarımızın sağladığı imkan doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarına ortak kullanım tesisi yapacağım. Mimarisiyle de adından söz ettirecek yepyeni bir yapı inşa edeceğiz. Bu yapının adı Dikili Demokrasi Merkezi olacak. Katılımcı demokrasinin kalbi burada atacak."

"BURADA HAYALLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Kent konseyi ile beraber köy ve mahalle temsilcilikleri olacak. Çocuk meclisi, gençlik meclisi, kadın meclisi kuracağız. Dikili Demokrasi Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, spor kulüpleri, çiftçi birlikleri ve kooperatif temsilcileriyle muhtarlara ofisler tahsis edeceğiz. Konforlu odalara sahip olacaklar. Çay ocağı bulunacak. Dekoratif bir kafeteryası olacak. Ortak kullanımlı nitelikli toplantı salonları yer alacak. Ortak sekreteryası olacak. Burada, ilçemizin paydaşlarının tüm temsilcileri sağlıklı bir iletişim ve koordinasyon atmosferinde bulunacak. Dikili'nin sorunları ve çözüm yollarının ele alınacağı beyin fırtınaları esecek. Fikir üretim mekanizması olarak işlev görecek. Ayrıca Dikili'nin her meselesi hakkında dünya çapındaki uzmanların ve aydınların katılımıyla arama konferansları ve çalıştaylar yapacağız. Dikili Demokrasi Merkezi'nde hayallerimizi birleştireceğiz. Vizyon projelerim arasındadır. İlktir. Türkiye'ye model olacaktır."