Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adayları da bir bir belli olmaya başladı. Bu adaylar içerisinde dikkat çeken isimler de yer alıyor. Tıpkı CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na day olan Gökhan Gümüşdağ gibi. Gümüşdağ uzaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da akrabası.

Göksel Gümüşdağ Medipol Başakşehir’in başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın, amcasının oğlu. Bilindiği üzer Göksel Gümüşdağ da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge ile evli.