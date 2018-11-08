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  4. 08 Kasım 2018 14:42

Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ağabeyinin kızıyla evli olan Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday oldu.

Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday
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Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adayları da bir bir belli olmaya başladı. Bu adaylar içerisinde dikkat çeken isimler de yer alıyor. Tıpkı CHP'den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na day olan Gökhan Gümüşdağ gibi. Gümüşdağ uzaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da akrabası.

Göksel Gümüşdağ Medipol Başakşehir’in başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın, amcasının oğlu. Bilindiği üzer Göksel Gümüşdağ da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge ile evli.

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