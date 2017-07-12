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  4. 12 Temmuz 2017 15:25

Gürültü denetimleri hız kazandı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, yaz aylarıyla birlikte gürültü denetimlerine hız verdi.

Gürültü denetimleri hız kazandı
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 Eğlence mekânları başta olmak üzere birçok noktada gürültü denetimi yapan ekipler, 61’i gece olmak üzere, 147 adreste gürültü ölçümü gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2017’nin ilk yarısında 61’i gece olmak üzere, 147 adreste gürültü ölçümü gerçekleştirdi. Yazın gelmesiyle birlikte hareketlenmeyen başlayan eğlence mekânlarında yapılan denetimlerle başlayan çalışmalar, 119 adreste hava, 25 adreste elektromanyetik kirlilik, 6 adreste canlı müzik, 16 adreste ruhsat ve 53 adreste atık denetimiyle devam etti.
 

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