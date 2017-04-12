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  1. 12 Nisan 2017 17:37

Hakkari Valiliği'nden özel güvenlik bölgesi

Hakkari Valiliği, bazı alanları "özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Hakkari Valiliği'nden özel güvenlik bölgesi
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Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 24 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölge, 13 Nisan 2017 günü saat 00.00.01’den 27 Nisan 2017 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

İHA

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