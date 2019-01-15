Halk sütten sonra şimdi de manda yetiştiriciliği başlıyor

Bu kapsamda daha önce ilçelerde dut fidanı, domates ve marul fidesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzaladığı protokol ile Alpulu vatandaşlara 50 adet manda hibe etmeye hazırlanıyor.

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen tören ile Büyükşehir Belediyesi ve Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak için protokol imzalandı. Manda popülasyonunun arttırılması adına hayata geçirilen proje ile Alpu İlçesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yüzü gülecek ve kırsal kalkınmaya bir kez daha destek olunacak.

1980’li yıllarda ülkemizde 1 milyonun üzerinde manda bulunurken 2007 yılında ülkemizdeki manda sayısının 84 bine düştüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta hızla geriliyor. Böyle giderse gelecek kuşaklar yiyecek ekmek, içecek süt bulamayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu gerçekten hareketle tarımsal kalkınma projelerine çok büyük önem vermeye başladık. Çiftçimizi, üreticimizi hem para kazanacakları hem de ülke tarımına hayvancılığına katkı sağlayacakları alanlarda destekliyoruz. Tarım ve hayvancılığın tohumundan ilacına her yönüyle Dünya çapında hızla küresel şirketlerce tekelleştiği bir dönemde bizlerin kurtuluşu bir olmaktan güçlerimizi birleştirmekten geçiyor.

Bunun için tarım ve hayvancılık projelerimiz ile kooperatiflerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi İpek Böcekçiliği projemiz, halk süt projemiz oldukça başarılı şekilde ilerliyor. Örtü altı tarımla uğraşan sakarı vadisindeki çiftçimize tohum, fide desteği sağlıyoruz. Şimdi de hayvancılığa yönelik önemli bir çalışmaya, işbirliğine imza atıyoruz. Manda yetiştiriciliğini de canlandırmak için kolları sıvadık. Şimdilerde manda sütü bulmak neredeyse imkânsız. Nasıl ki Eskişehirlilere daha kaliteli ve ucuz süt veriyorsak, ileride kooperatif aracığıyla manda sütü de vereceğimiz günler de gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Bozan Kalkınma Kooperatifi ile hayata geçirdiği bu proje ile Eskişehir’in unutulmuş tarihi değerlerinden birini daha canlandıracağız. Siz Bozanlıların bu hayvanlara layıkıyla bakacağına ve zamanla bu sayıyı artıracağınıza inancım tam. İmza altına alınan bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bozanlılara ve kooperatif yetkililerine meralarına sahip çıktıkları ve kimseye vermedikleri için ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükerşen, “Sizler tarlalarınıza, meranıza sahip çıkmasaydınız bugün bu proje gerçekleşmezdi. Eskişehir’de de tüm ülkemizde olduğu gibi projeler gerçekleştirecek mera alanı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” şeklinde konuştu.

Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Güven Kırgı ise Büyükşehir Belediyesi’ne kırsal kalkınmaya destekleri için teşekkür ederek, “Bozan et ürünleri ile meşhur bir yer. Eskiden her hanede birkaç tane bile olsa manda bulunuyordu. Fakat günümüz de yem, gübre, mazot fiyatları çok yüksek olduğu için artık hayvancılık bitiyor. Bizlere sahip çıkılması lazım. İnsanlar çiftçilik ile geçinemeyip Eskişehir merkezine göç ediyor. Bu göçü durdurmamız lazım. Kooperatifçiliği canlandırarak kırsaldaki yaşamı canlandıralım ve hep birlikte üretelim” dedi.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRETECEK HALKIMIZ SAĞLIKLI DOĞAL SÜT TÜKETECEK”

Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile bir taraftan Eskişehir’de kırsal kalkınmaya destek olurken, bir taraftan da Eskişehir halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’ten sonra önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Temel tüketim maddemiz sütün, toplumun her kesimi tarafından tüketilebilmesi için planlanan Halk Süt Projesi 17 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile yaşama geçirilen Halk Süt Projesi’nde Eskişehirli üreticiden alınan sütler, her türlü kontrolden geçirildikten sonra sağlıklı ve doğal bir şekilde Eskişehir halkına ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tamamına yönelik birçok sosyal proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükerşen, Halk Süt Projesinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti. Büyükerşen “Sosyal belediyecilik anlayışımız ile sağlıklı nesiller yetiştirmek ve halkımızın en temel tüketim maddelerinden biri olan sütü katkısız, güvenli ve ekonomik olarak tüketebilmesi amacıyla Halk Süt Projemize 17 Aralık’ta başlıyoruz. Projemiz ile birlikte Eskişehirli çiftçimizin ürettiği, doğal, sağlıklı, ekonomik sütü halkımız ile buluşturuyoruz. İlk olarak yenilenen Halk Ekmek Büfeleri’nde satışa sunulacak olan Halk Süt, pastörize günlük süt olma özelliği taşıyor. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yağı alınmamış ve içine başta su olmak üzere herhangi bir madde katılmamış sütlerimizi piyasadaki muadil pastörize günlük sütlerden çok daha ucuza halkımıza sunuyoruz” dedi. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla zor günler geçiren Eskişehirli süt üreticisine de bu proje ile destek olduklarını hatırlatan Başkan Büyükerşen, destekleri sebebiyle Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği’ne de teşekkür etti.

Pastörize doğal sütün uzun ömürlü (UHT) sütlerle karıştırılmaması gerektiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise UHT sütün ciddi ısıl işlemlerden geçtiğine dikkat çekti. Halk Süt’ün yaklaşık 7 günlük raf ömrü ile günlük süt olduğunu ifade eden yetkililer, pastörizasyon işleminin sütün içindeki yararlı mikro organizmalara hiçbir zarar vermediğini vurguladı. 17 Aralık itibariyle yenilenen Halk Ekmek Büfeleri’nde 5 litrelik Halk Sütün 15 lira karşılığında satılacağı ifade edilirken, kısa süre içerisinde 1.5 ve 3 litrelik satışların da başlayacağı belirtildi.