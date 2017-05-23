Havuzda kıyasıya yarış

Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Havuzda Kano Yarışları’nın üçüncüsü SARFİT Spor Tesisleri’nde yapıldı. İlki liseler arasında gerçekleştirilen müsabakaların ikincisi, amatör spor kulüplerinin yarışına sahne olmuştu. Liseler arasında yapılan üçüncü yarışta da heyecan dolu anlar yaşandı. Sarıyer genelindeki 9 liseden 11 erkek ve 7 kız takımı birincilik için ter döktü.

Eğlenceli vakit geçireceğiz

Yarışma öncesinde konuşan Sarıyer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Namık Şişman, Sarıyer’in spordaki başarısına değinerek, “ Spor, hayatımızın olmazsa olmazı. Bu noktada kaybetme korkusu olmamalı. Burada hem spor yapıp hem de eğlenceli vakit geçireceğiz” dedi.

Takım ruhunu yaşayan oyunu alır

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise sözlerine Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon bitiren Fenerbahçe’yi kutlayarak başladı. Genç, barış vurgusu yaptığı konuşmasında, “Sporun en önemli tarafı dostluk ve barışı pekiştirmesidir. Burada yarışan takımların öncelikle birbirleriyle dost olması lazım. Bir dostluk ve kardeşlik ortamının oluşması bizi çok mutlu eder” ifadelerini kullandı. Kano yarışlarının bir takım oyunu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Genç, “Takım ruhunu yaşayan oyunu alır” dedi.

Kıran kırana yarış

Kıran kırana geçen yarışları genç erkekler kategorisinde; Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi dördüncü, Firuzan Kemal Demironaran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi üçüncü, Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi ikinci ve İstek Kemal Atatürk Lisesi birinci olarak tamamladı. Genç kızlar kategorisinde ise; Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B takımı dördüncü, Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A takımı ikinci olurken, birincilik ipini Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi göğüsledi.

Ödüllerini aldılar

Düzenlenen törende dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Başkan Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, Sarıyer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Namık Şişman ile Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürü Sibel Akı Helvacıoğlu’nun elinden aldı.