Havuzda kıyasıya yarış

Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Havuzda Kano Yarışları’nın üçüncüsü SARFİT Spor Tesisleri’nde yapıldı. Liselerarasında yapılan üçüncü yarışta heyecan dolu anlar yaşandı. Sarıyer genelindeki 7 liseden 11 erkek ve 9 kız takımı birincilik için ter döktü. Yarışmaya katılan 20 takıma kupa, madalya, t-shirt hediye edilirken, dereceye girenlere ise SARFİT’ten ücretsiz faydalanma imkanı sunuldu.

KIRAN KIRANA YARIŞ

Kıran kırana geçen yarışları genç kızlar kategorisinde; Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi B takımı dördüncü, Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B takımı üçüncü, İstek Kemal Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi A takımı ise birinci oldu. Genç erkekler kategorisinde ise; Özdemir Sabacı Emirgan Anadolu Lisesi B takımı dördüncü, Özdemir Sabacı Emirgan Anadolu Lisesi A takımı üçüncü, Firuzan Kemal Demironaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A takımı ikinci olurken, birincilik ipini İstek Kemal Atatürk Anadolu Lisesi göğüsledi.

ÖDÜLLERİNE KAVUŞTULAR

Düzenlenen törende dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Namık Şişman ile Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürü Sibel Akı Helvacıoğlu’nun elinden aldı.