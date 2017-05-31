Hayaller gerçek oldu

Engelli bireyler yaşamın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hepimizin ortak amacı bu zorlu hayatı onlar için bir nebze de olsa güzelleştirebilmek. İşte Sarıyer Belediyesi de bu amaçla geçtiğimiz aylarda Reşitpaşa’da bulunan ve kötü koşullarda eğitim vermeye çalışan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygulama Okulu’nu baştan aşağı yenilemişti. Konuyla birebir ilgilenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, zaman zaman şantiyeyi ziyaret ederek süreci takip etmişti. Bu tadilat özel çocukların hayallerinin gerçekleşmesine vesile oldu.

Her şey tadilatla başladı

Her şey, öğrencilerin okulun tadilatı sırasında gördükleri Sarıyer Belediyesi’ne ait iş makinelerini kullanmak istemesiyle başladı. Öğrencilerinin yüzlerini güldürmek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen okul müdürü Handan Taşdemir hemen işe koyularak Sarıyer Belediyesi ile iletişime geçti. Engelli miniklerin isteklerini geri çevirmeyen Fen İşleri Müdürlüğü yaklaşık 55 çocuğu şantiyesinde ağırlayarak, iş makinelerini miniklerin ellerine teslim etti. Kocaman makineleri karşılarında gören çocukların heyecanları, şoför koltuğuna geçince yerini eğlenceye bıraktı. En az onlar kadar eğlenen öğretmenler ve operatörler de adeta çocukluklarına döndü.

Kask ve yelek hediye edildi

Aylar sonra hayallerini gerçekleştiren miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun ve Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Veysel Kahraman de şantiyeye gelerek çocukların sevinçlerine ortak oldu. Gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğunu gören ve öğrencilerle tek tek ilgilenen Hüseyin Coşkun’un yüzünde de bu güzel hayali gerçekleştirmenin mutluluğu vardı. Miniklere gün sonunda hediye olarak kask ve yelek verildi.