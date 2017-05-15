Haydar Aliyev'de muhteşem final

Tüm sanatseverleri Sarıyer’de buluşturan ‘Edebiyat Günleri’nin 6.sı, bugün yapılan final etkinliğinin ardından son buldu. Murat Karayalçın’ın moderatörlüğünde Handan Toprak, Selami Öztürk ve Altınok Öz semineriyle başlayan etkinlik, Murathan Mungan’ın Beyaz Martı ödülünü almasının ardından, Genco Erkal’ın şiir dinletisi ve Yeni Türkü konseriyle final yaptı. Anneler Günü’nün de kutlandığı kapanış etkinliğinde, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, alandaki anneler ile pasta kesti. Genç’i, annesi Kıymet Genç de yalnız bırakmadı. Ayrıca Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da ‘Edebiyat Günleri’ne katılan isimler arasındaydı.

Genç’ten Anneler Günü mesajı

Final etkinliğinde ilk olarak sahneye çıkan Başkan Şükrü Genç, kısa bir açılış konuşması yaptı. Anneler Günü’nü kutlayan Genç, “Bugünün edebiyat günlerinin finali olmasından daha önemli bir şey var, o da ‘Anneler Günü’ olması. Benim annem de buraya gelerek bu güzel günde beni yalnız bırakmadı” dedi. Genç, ardından “Belediye başkanlığı sadece asfalt yapmak, yol yapmakla olmuyor. Aynı zamanda sosyal hayata da katkı sunmak gerekiyor. Bunun en başında da bu tür etkinlikler geliyor. Buradaki belediye başkanı arkadaşlarım da bu tür etkinliklere önem veren insanlar”diye konuşarak 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Deneyimli siyasetçiler seminer verdi

Başkan Genç konuşmasının ardından sahneyi; Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, duayen siyasetçi Murat Karayalçın ile Kadıköy Belediyesi geçmiş dönem başkanı Selami Öztürk’e bıraktı. Deneyimli siyasetçiler ‘Yerel Yönetim ve Edebiyat’ isimli söyleşide tecrübelerini vatandaşlarla paylaştı.Başkan Genç, söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Somalı madenciler anıldı

Belediye başkanlarının sohbeti sonrası gerçekleşen Zafer Arapkirli ve Yaşar Seyman’ın ‘Medya ve Edebiyat’ isimli söyleşisi, vatandaşların da katılımıyla sohbet havasına büründü. Konuşmacıları dikkatle dinleyen Sarıyer halkı, sorularıyla söyleşiye renk kattı. Konuşmacılar, Soma’da hayatını kaybeden madencileri ve Muğla’da meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşları andı.

Onur Ödülü sahibini buldu

Final gününün son söyleşisi ‘Murathan Mungan ile Geniş Zaman Sanatları’ oldu. Söyleşide konuşan Mungan, “Bütün büyük şairler toplumla derdi olan şairlerdir” dedi. Murathan Mungan ve Ayşegül Tözeren’in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi sonrası ‘Sarıyer Edebiyat Günleri’nin simgesi haline gelen ‘Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’ de sahibini buldu. Geçtiğimiz yıllarda Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli ve Vedat Türkali’ye verilen Beyaz Martı ödülü bu yıl usta yazar Murathan Mungan’ın oldu. Törende Beyaz Martı Sarıyer Onur Ödülü ise Tuncay Dağlı’ya verildi. Ödülü takdim eden Başkan Şükrü Genç, “Onur ödülünün Murathan Mungan’a verilmesine ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi. Mungan ise, “Kültüre ve sanata bu denli önem veren bir belediyeden ödül almak benim için bir onur. Bu ödülü alırken haksız yere tutsak edilen gazeteciler, sanatçılar ve edebiyatçıları da hatırlatmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Genco Erkal’ın sesinden şiirler

Murathan Mungan’ın ödülünü almasının öncesinde sahneye çıkan usta tiyatrocu Genco Erkal, okuduğu şiirlerle edebiyatseverlere keyifli anlar yaşattı. Birbirinden güzel şiirlerle finale renk katan Erkal, etkinliğe katılan sanatseverleri adeta mest etti. Vatandaşlar usta tiyatrocuyu ayakta alkışlarken Başkan Genç, Erkal’a plaket verdi.

Öyküler ödül aldı

6. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin final etkinliğinde Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nı kazananlar da ödüllerine kavuştu. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Genç, Fakir Baykurt’u andı. 3 dalda toplam 661 öykünün yarıştığı yarışma sonucunda dereceye girenler, ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Işık Baykurt’un elinden aldı.Törende ilk kez verilen 'Tarık Akan Özel Ödülü' de İzmir’den yarışmaya katılan ve aynı zamanda Tarık Akan'ın 36 yıllık dostu olan Yılmaz Okyay’ın oldu. Yarışma kapsamında yetişkinler kategorisinde birinci olan oyuncu Nilüfer Açıkalın da ödülünü almak için etkinliğe katıldı. Yarışma jürisi de törende ödül alanlar arasındaydı.

Usta yazarlar imza gününde

Gerçekleşen final etkinliğinde; İsmail Saymaz, Pelin Batu, Ahmet Telli’nin yanı sıra; Erhan Candan, Behiç İpek, Enis Rıza, Şevşek Ali, Ahmet Nabi Kızmaz, Cafer Hergünsel, Necmi Günel, İsmail Bakar, Fevzi Ekinci, Bilge Karaduman, Aynur Tümen, Özcan Karabulut, Ergün Poyraz, Ali Yıldırım, Nazif Ay, M. Gökhan Bulut, Ali Topuz, Irmak Zileli, Filiz Uçar, Hümeyra Gürsoy, Mehmet Ali Öz, Muhip Süeltürk, Yekta Aydın, Hüseyin Akyol, Başar Başarır, Bülent Uçar, Salim – Sevinç Koçak, Gizem Soysaldı, Erdem Seçmen, Seda Diker, Kenan Karabağ, Halil Genç, Müşerref Kartaler, Gönül Özgül, Vecdi Çıracıoğlu, Zafer Doruk, Bilal Sami Gökdemir, Yaşar Seyman gibi isimler kitaplarını imzaladı.

Yeni Türkü ile coşku tavan yaptı

6. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin finali Yeni Türkü’nün muhteşem konseriyle son buldu. Grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler eğlenceli anlar yaşadı.