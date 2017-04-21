Haydi çocuklar Sarıyer'e

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, herkesi 23 Nisan Pazar günü yapılacak final etkinliğinde dünya çocuklarıyla buluşmaya çağırıyor.

Sarıyer Belediyesi, Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yedi ülkeden ve sekiz ilden toplam 393 çocuğu misafir ediyor. “Sarıyer Belediyesi Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” haftası olarak anılan ve binlerce çocuğa ev sahipliği yapan etkinlikler pazar günü gerçekleşecek muhteşem finalle son bulacak.

5 gün aralıksız serüven

18 Nisan’da çocukların Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde misafir edilmeleriyle başlanan kutlamalar, 19 Nisan'da; çocuk meclis toplantısı, fidan dikimi, Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın ziyaret edilmesi, İstinye Park'da yapılan performans gösterileriyle sürdü. Çocuklar kutlamaların devamında; kortej yürüyüşü, Sarıyer Kaymakamı’nın ziyareti, Sarıyer Belediyesi Meclis Temsilcileri Toplantısı ve Başkan Şükrü Genç’in ziyaret edilmesi, tekne gezisi, Dolmabahçe gezisi, Vialand eğlence gezisi, gibi etkinliklere katılacak.

7 ülke, 8 ayrı şehirden çocuklar buluştu

Diyarbakır, Sivas, Rize, Edirne, Bitlis, Erzincan, Mardin, Van’ın yanı sıra; Romanya, Rusya, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, K.K.T.C ve Makedonya’dan gelen çocukların katıldığı kutlamalar, 23 Nisan Pazar günü Sarıyer Merkez'de yapılacak kortej yürüyüşünün ardından Life Park Bahçeköy'de düzenlenecek Cem Belevi konseriyle son bulacak. Birbirinden renkli anlara sahne olacak etkinlikte dünya çocukları Sarıyerlilerle bir araya gelecek.

Sarıyer Belediyesi Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı:

22 NİSAN 2017 CUMARTESİ / 5. GÜN:

08.00 Kahvaltı

09.30 Şenlik Provaları ( Kilyos Sosyal Tesisleri )

12.30 Öğle Yemeği

15.00 Ayazağa Gündüz Bakımevi, SAGEM ve

Park Açılışı (Performans Gösterileri)

18.15 TGRT Haber Canlı Yayın ( Temsili Katılım - 1'er kişi)

19.30 Akşam Yemeği

23 NİSAN 2017 PAZAR / 6. GÜN:

07.00 Kahvaltı

08.30 Kortej Hazırlığı (Organik Pazar Alanı)

09.00 İlçe Protokolü Resmi Kortej Yürüyüşü

(Sarıyer Merkez)

12.30 Öğle Yemeği (Y.K.K.M.)

14.30 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı (Life Park)

17.00 Cem Belevi Konseri

20.00 Akşam Yemeği