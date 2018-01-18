Hayri İnönü'den rüşvet açıklaması

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kendi işe aldığı ve belediyenin en önemli şirketi Kent Yol’un başına getirdiği eşinin yeğeni Ömer Engin Baysal’ı, daha sonra işten çıkarmıştı.

Ömer Engin Baysal, belediyedeki yolsuzlukları araştıran İçişleri Bakanlığa müfettişlerine verdiği ifadede, Hayri İnönü’nün rüşvet aldığını somut olay ve isimlerle öne sürmüştü.

Gözlerin çevrildiği Hayri İnönü, bugün bir açıklama yaparak, iddiaları reddetti. Birazdan okuyacağınız açıklama tamamen soyut ifadelere dayandı.

Hayri İnönü özetle, “ Ben belediyedeki yolsuzluklarla mücadele ettiğim içinn, ayağına bastığım çevreler, bana iftira atıyor dedi. Ancak bu açıklamada, eşinin yeğeni Ömer Engin Baysal’ın somut suçlamalarına tek bir yanıt vermedi.

Oysa, eşinin yeğeni Ömer Engin Baysal, ifadesinde bir çok olayı; yer, zaman, isim ve ayrıntı vererek, müfettişlere anlatmıştı.

İşte, önce Hayri İnönü’nün “ Soyut Savunması “ sonra da bir zamanlar sağ kolu olarak çalışan eşinin yeğeni Ömer Engin Baysal’ın rüşvet suçlamaları:

“17.01.2018 tarihinde çeşitli yayın organlarında ve bazı internet sitelerinde yapılan haberlerde ayrıca sabit bir telefon hattından atılan SMS mesajlarında, Şişli Belediyesi ve şahsım hakkında tamamen asılsız ve iftiralarla dolu bilgiler yer almaktadır.

Göreve başladığım 2014 yılından bu yana, Şişli’de eski hukuk dışı alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen kişilere ve çıkar gruplarına karşı mücadele etmek zorunda oldum. Bir taraftan Şişli halkına eksiksiz belediye hizmeti götürürken bir taraftan da hakkımda yaratılmaya çalışılan olumsuz algı operasyonları ve komplolarla mücadele etmek durumunda kaldım. Ancak bu çabalar, hizmet etme motivasyonumuzu ve inancımızı azaltmak yerine daha da pekiştirmiştir.

Şişli Belediyesi’nin mülkiyetinde olan çok sayıda değerli kamu malının kanunsuz olarak, bedelsiz bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen kişi veya kişilerin oluşturdukları yapılara peşkeş çekildiği herkesin malumudur. Söz konusu bu değerli gayrimenkulleri tekrar Şişli halkına kazandırmak için yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde sona yaklaşılmış, bazı davalarda Şişli Belediyesi lehinde sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Tarafıma yapılan saldırıların en önemli gerekçelerinden biri de kuşkusuz budur.

Diğer taraftan önemle belirtmek isterim ki, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlaşıyı gereği belediyemizi denetime açık tuttuğumuz, incelenme ve denetlenme talebinin bizzat tarafımdan yapıldığı hem resmi belgelerde hem de İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer aldığı gibi, belediyemiz çalışanları tarafından da bilinmektedir.

Dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışından rahatsız olanların, yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde tarafıma karşı yürüttükleri bu olumsuz algı operasyonlarının zamanlaması manidardır.

Her ne olursa olsun, kamu yararına belediyecilik anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimiz gibi bu çıkar çevrelerine ve hukuk dışı yapılara teslim olmayacağımızdan, amansız mücadelemizi bedeli ne olursa olsun sürdüreceğimizden ve bu haberleri yapanlar hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

İŞTE HAYRİ İNÖNÜ’YE YÖNELİK RÜŞVET SUÇLAMALARI

Ömer Engin Baysal, müfettişlere verdiği ifadede, Hayri İnönü’nün belediyede bir rüşvet ağı kurduğunu iddia etti.

Yetkili makama, itirafçı olmak istediğini belirten Baysal, 'Ben H. Hayri İnönü'nün halen sürdürdüğü Şişli Belediye Başkanlığı görevindeki usulsüzlükler ve yolsuzlukları kendi isteğimle ihbar etmek için geldim. Beyan edeceğim konularda şahsıma suç yöneltilmesi ve yargılanabilmem ihtimaline binaen yetkili ve görevli makamlarca etkin pişmanlık ve gizli tanıklık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İNÖNÜ'NÜN TALİMATI İLE RÜŞVET HAVUZU OLUŞTURULDU

Belediyede rüşvet havuzunun oluşturulmasının nasıl kararlaştırıldığını detayları ile anlatan Engin Baysal, H. Hayri İnönü'nün, yardımcısı Uğur Erhan Dinçer ile kendisinin katıldığın bir toplantıda yaptığı konuşmayı şöyle aktardı;

'Bakın arkadaşlar bu işleri böyle yürütemeyeceğiz. Bütün belediyeler yapıyor. Bunu biz de oturtacağız. Bir havuz hesabı oluşturacağız. Bu hesabın gelir ve gider kaydı, belirteceğim yerlere harcanması yetkisi Ömer Bey'de olacak. Yoksa bazı harcamaları yapamayacağız. Hayati tehlikem var dedim, bak korumaları tuttuk. Onların resmi hiçbir girdisini yapamadım. Maaşları var, onlara tahsis ettiğim araçların kiraları var. Yeme içme giderleri var. Bunları cebimden mi vereceğim ben?

Ömer, sana hala maaş veremedim. Havuzda toplanan paradan kendime maaş olarak ayıracağım kısmın dışında kalanları bu şekilde ihtiyaca göre harcayacaksın.'

Baysal, konuşmanın ardından kendisinin, bu işin nasıl olacağını, nasıl işleyeceğini sorduğunu, Hayri İnönü'nün ise dolaylı olarak rüşvet toplanacağını belirttiğini aktararak, 'Ben de 'Bu yaştan sonra kimseden rüşvet toplayamam' dedim.

Hayri İnönü'yü önceden tanımama sebebiyle maddi hırsını bilmeme rağmen, ne ailesine taşıdığı soy isme ne de kendime bunu yakıştıramamam nedeniyle bozuldum. Kendisi de anladı. Bana, 'Merak etme, sıkıntı yok. Sen kimseden bir şey talep etmeyeceksin' diye beni teselli etmeye çalıştı.' şeklinde ifade verdi.

BELEDİYE İLE İŞ YAPAN ŞİRKETLER TEHDİT EDİLDİ!

Baysal ayrıca, bu kapsamda belediyeye hizmet sağlayan bazı iş adamları ile rüşvet havuzuna para aktarmaları için yapılan görüşmelere katıldığını belirtti.

Engin Baysal, Hayri İnönü'nün belediyeye çöp toplama hizmeti veren şirketin sahibi Kadir Haberdar'dan aylık 400 bin lira rüşvet istediğini, Haberdar'ın bunu ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine ise ikili arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Baysal'ın sözleri ifadesine şöyle yansıdı;

'Ortam gerildi. Karşılıklı benzer ifadelerle tartıştılar. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Gözümün önünde bir rüşvet pazarlığı yapılıyordu. Gerildim. Sonunda aralarında bir orta yol buldular. Kadir Haberdar aylık en az 2 milyon ödeme yapılmasını ve temlik bedellerinin de faktoring şirketiyle anlaşılıp Belediyece ödeme takvimine bağlanmasını istedi.'

VİSKİLİ RÜŞVET KEYFİ!

Öte yandan, Hayri İnönü'den havuzda toplanan rüşvet parasını teslim aldığı anı da anlatan Ömer Engin Baysal şu ifadeleri kullandı;

'Birkaç gün sonra Hayri İnönü beni Kanyon rezidanstaki ikametgah olarak gösterdiği ve açık adres olarak kimsenin bilmediği daireye çağırdı. Viski ikram etti. Biraz sohbet ettikten sonra içerdeki odadan bir siyah spor çanta getirdi. 'İçinde 150.000 TL var. 100 binini kendime maaş olarak ayırdım. Sen de maaşın içine aylık 10 binden 20 lira ayır al. Korumaların maaşlarını, koruma arabalarının kiralarını ödeyiver. Artan sende dursun. Ben diğer harcamaları yapman için sana söylerim.' dedi.'

Hayri İnönü ile beni görevden aldığı 10.06.2015 tarihine belirttiğim yolsuzluklar nedeni ile çekişme halinde olduk.'