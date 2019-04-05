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  4. 05 Nisan 2019 18:43

HDP'li başkanlara soruşturma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li adaylar Selçuk Mızrakl ıve Eşbaşkan Hülya Alokmen Uyanık hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP'li başkanlara soruşturma açıldı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li adaylar Selçuk Mızraklı ve Eşbaşkan Hülya Alokmen Uyanık hakkında, parti binasında yapılan seçim kutlamasında Öcalan'ın doğum gününün kutlanması gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen toplantı tüm yönleriyle incelemeye alındı.

ERDOĞAN, 'GBT'LERİ HAZIR TUTUYORUZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçimler öncesinde, "Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış birisi. Ama biz de bu çok konuda kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi 3 sene bekle, 5 sene bekle, nedir ne değildir diye beklemeyiz. GBT'leri (Genel Bilgi Toplama) hazır tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız" demişti.

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