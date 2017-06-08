Hem ücretli hem de ücretsiz olacak !

Dünyaca bilinen Konyaaltı Sahili'nde bu sezon, bir yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANET ücretsiz hizmet verirken, diğer yandan 11 adet özel işletme ücretli hizmet sunacak. Sahilde yiyecek ve içeceklerde tek tip fiyat uygulanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 kilometrelik uzunluğuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'ni 129 milyonluk bedelle, yap işlet devret modeliyle 2 kez ihaleye çıkardı. Acak iki ihaleye de katılım olmadı. İki yıldır Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in işlettiği sahilde belediye bu yıl farklı bir uygulamaya gitti. Büyükşehir Belediyesi, sahilde plaj hizmetlerinin bir kısmında şezlong, şemsiye, tuvalet, duş gibi hizmetlerin halkın kullanımına ücretsiz açık olacağını kaydetti.

875 BİN LİRA İLE İHALEYİ KAZANDI

Belediye şirketi ANET, plajın bazı kısımlarında ücretli hizmet verilmesi amacıyla ihale gerçekleştirdi. 3 firmanın katıldığı ihaleyi en yüksek teklif veren Senatalya Turizm Seyahat Acente Taşıma ve Dış Ticaret şirketi 875 bin TL + KDV ile kazandı. ANET bu hizmetler için daha önce öz kaynağından harcadığı 3 milyon 884 bin lira giderden kurtulduğunu, hatta 875 bin lira gelir elde ettiğini kaydetti.

9 HAZİRAN'DA TAM KAPASİTE

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde yaza hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirterek, sahilde aydınlatma, duş, kabinler yapıldığını ve elektrik, su altyapısının yenilendiğini açıkladı. Bazı plajların hizmet vermeye başladığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi, tüm plajların 9 Haziran itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

TEK TİP FİYAT UYGULAMASI

Sahilde 11 özel işletme ücretli hizmet sunacak. Tüm plajlarda yiyecek ve içeceklerde tek tip fiyat uygulanacak. Belediye, halkın ücretsiz kullanımında olacak kısımlarda vatandaşların kendi şemsiyesini getirip rahatlıkla denize girebileceğini belirterek, eskiye göre halk bölümlerinin metrekaresinin daha büyük tutulduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili düzenlemesi yapım ihalesinin bu yaz aylarında tekrar yapılmasının planlandığını duyurdu.