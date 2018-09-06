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  4. 06 Eylül 2018 09:29

Hıncal Uluç: ''Nazik poponu o makam odandan kaldır da...''

Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşe yazısından İstanbul Emniyeti Trafik Müdürü'ne böyle seslendi: "Nazik poponu o makam odandan kaldır, gidelim yaşayalım her gün daha felaketleşen rezilliği"

Hıncal Uluç: ''Nazik poponu o makam odandan kaldır da...''
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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul trafiğindeki yoğunluğa tepki göstererek, İstanbul trafik müdürüne 'Nazik poponu o makam odandan kaldır, Mecidiyeköy'ü gör!' diye seslendi.

Uluç, İstanbul'da "Trafik Müdürü' diye bir adam yok" diyerek, "Klimalı makamında oturup, çay, kahve mesainin bitmesini bekleyen ve ay başında maaş alan biri var" ifadesini kullandı. İstanbul trafiğinden dert yanan Uluç, trafik müdürü için " Nazik poponu o makam odandan kaldır, gidelim Mecidiyeköy'e ve yaşayalım onca yıldır yaşanan ve asla tedbir alınması düşünülmediği için her gün daha felaketleşen rezilliği" dedi.

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