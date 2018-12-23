Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı
Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı
Bakan Selçuk'tan binlerce kişiye atama müjdesi
Bakan Selçuk'tan binlerce kişiye atama müjdesi
Kim Milyone Olmak İster'e damga vuran yarışmacı ! İlk soruda elendi
Kim Milyone Olmak İster'e damga vuran yarışmacı ! İlk soruda elendi
Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 23 Aralık 2018 23:47

Huzurevi yerine Aktif Yaşam Merkezi

Maltepe Huzurevi Derneği’nin yeni yıl buluşmasına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Avrupa’da huzurevi kavramının yerini, aktif yaşam merkezleri alıyor.

Huzurevi yerine Aktif Yaşam Merkezi
A+ A-

Türkiye sosyal demokrat bir yönetimle buluşunca, bunu ülkemizde de hayata geçireceğiz” dedi.

Maltepe Belediyesi Süreyya İlmen Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleri müzik dinletileri ile unutulmaz anlar yaşadı. Katkılarından dolayı dernek tarafından teşekkür plaketi armağan edilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, “Avrupa’da huzurevi kavramının yerini, aktif yaşam merkezleri alıyor. Nedir bu aktif yaşam merkezi? Belli bir yaşı geçmiş insanları bünyesinde buluşturarak, onları yetenekleri doğrultusunda eğitimler vererek, üretmeye teşvik ediyor. Örneğin resimle uğraşan birisine o alanda kurslar veriliyor. Müziğe, spora gibi alanlara yatkınsa o alana yönlendiriyor, bağ bahçe işlerinde iyi ise bahçıvanlık imkanı sunuyor. Böylece hangi yaşta olursa olsun, sosyal yaşamdan koymamaları sağlanıyor” diye konuştu.

MALTEPE'DE ÖRNEĞİ VAR

Maltepe’de böyle bir yaşam merkezini hizmete açtıklarını belirten Başkan Kılıç, "Bundan 3 yıl önce hizmete açtığımız Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde de, tam da bu modeli uyguluyoruz. Bugün sayıları 400’ü aşan üyelerimizin kimi emekli öğretmen, kimi doktor, kimi hemşire her biri geliyor, orada yeni arkadaşlıklar ediniyor, kimi satranç öğretiyor, kimi saz çalıyor, her şey bitti dedikleri yerde yeniden sosyal hayata tutunma imkanı buluyorlar. Türkiye sosyal demokrat bir yönetimle buluşunca, bunu ülkemizin her yerinde hayata geçireceğiz” dedi.

maltepe , maltepe belediyesi , ali kılıç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM